В Тернополе завершились поисково-спасательные работы после массированной атаки РФ: 6 человек считаются пропавшими без вести

$42.150.00
48.520.00
ukenru
17:42 • 1966 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
16:36 • 6754 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
16:29 • 7266 просмотра
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
14:45 • 10266 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
14:16 • 12584 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
13:41 • 12125 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 15372 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 18390 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 20728 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 26957 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.2м/с
92%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Друг вице-президента: Трамп назначил нового спецпредставителя на фоне продвижения мирного плана - СМИ22 ноября, 08:35 • 4910 просмотра
Может усматривать блеф: The Times разъяснило, что может думать Трамп о позиции Зеленского на фоне мирного плана22 ноября, 09:10 • 10408 просмотра
"Мало гибкости": FT узнала детали переговоров Дрисколла с европейскими послами в Киеве на фоне ультиматума по мирному плану22 ноября, 09:48 • 6332 просмотра
В беларуси заявили, что лукашенко помиловал 31 украинца: детали22 ноября, 10:15 • 4348 просмотра
ВСК пыталась принудительно доставить в Верховную Раду руководителя фонда DEJURE Михаила Жернакова, который игнорирует все вызовы22 ноября, 10:56 • 3624 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 47591 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 38044 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 45403 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 52064 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 49701 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Южная Африка
Франция
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 17811 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 21625 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 47597 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 42445 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 56738 просмотра
Актуальное
Хранитель
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Бильд

В Тернополе завершились поисково-спасательные работы после массированной атаки РФ: 6 человек считаются пропавшими без вести

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Поисково-спасательные работы в Тернополе завершены 22 ноября в 18:00, длились 4 суток. Погибли 33 человека, травмированы 94, 6 человек, включая ребенка, считаются пропавшими без вести.

В Тернополе завершились поисково-спасательные работы после массированной атаки РФ: 6 человек считаются пропавшими без вести

В Тернополе завершились поисково-спасательные работы. Без вести пропавшими считаются 6 человек, из них 1 ребенок, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Поисково-спасательные работы завершены. Продолжаются следственные действия

- говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили спасатели, работы продолжались 4 суток и завершились 22 ноября в 18:00. Привлечены подразделения ГСЧС из 9 областей, кинологи, тяжелая техника, медики и психологи. Работы выполнялись в сложных условиях, в частности вручную на уровне 5–6 этажей.

Погибли 33 человека, из них 6 детей. Травмированы — 94, из них 18 детей. Спасены — 46 человек, из них 7 детей. Без вести пропавшими считаются — 6 человек, из них 1 ребенок.

Вывезено около 1298 т строительного мусора.

Во время работ спасатели нашли 3 домашних животных (2 кошки и попугай) и передали их владельцам.

Число жертв российской атаки в Тернополе возросло до 33, найдено тело женщины - ГСЧС22.11.25, 17:28 • 2084 просмотра

Напомним

19 ноября россия атаковала Тернополь. Основные аварийно-спасательные и поисковые работы проводились на двух локациях. На одной из них многоквартирный дом получил значительные разрушения, часть людей была под завалами и заблокирована в квартирах. Спасатели тушили пожары и разбирали конструкции одновременно.

Антонина Туманова

Война в Украине
Животные
Техника
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Тернополь