В Тернополе завершились поисково-спасательные работы после массированной атаки РФ: 6 человек считаются пропавшими без вести
Киев • УНН
Поисково-спасательные работы в Тернополе завершены 22 ноября в 18:00, длились 4 суток. Погибли 33 человека, травмированы 94, 6 человек, включая ребенка, считаются пропавшими без вести.
В Тернополе завершились поисково-спасательные работы. Без вести пропавшими считаются 6 человек, из них 1 ребенок, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Поисково-спасательные работы завершены. Продолжаются следственные действия
Детали
Как сообщили спасатели, работы продолжались 4 суток и завершились 22 ноября в 18:00. Привлечены подразделения ГСЧС из 9 областей, кинологи, тяжелая техника, медики и психологи. Работы выполнялись в сложных условиях, в частности вручную на уровне 5–6 этажей.
Погибли 33 человека, из них 6 детей. Травмированы — 94, из них 18 детей. Спасены — 46 человек, из них 7 детей. Без вести пропавшими считаются — 6 человек, из них 1 ребенок.
Вывезено около 1298 т строительного мусора.
Во время работ спасатели нашли 3 домашних животных (2 кошки и попугай) и передали их владельцам.
19 ноября россия атаковала Тернополь. Основные аварийно-спасательные и поисковые работы проводились на двух локациях. На одной из них многоквартирный дом получил значительные разрушения, часть людей была под завалами и заблокирована в квартирах. Спасатели тушили пожары и разбирали конструкции одновременно.