"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуни
16:33 • 12395 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 14969 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 20419 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на Харківщині
6 грудня, 20:45 • 46950 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 58962 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозвернення
6 грудня, 07:49 • 64144 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 57535 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиції
5 грудня, 18:15 • 60077 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 56699 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили
У Telegram з'явився вхід без SMS: месенджер перейшов на ключі доступу

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Telegram 12.2.2 отримав нову функцію входу за ключами доступу Passkeys, що дозволяє авторизуватися за допомогою Face ID або відбитка пальця. Це усуває потребу в SMS-підтвердженнях, зберігаючи ключ входу безпосередньо на пристрої.

У Telegram з'явився вхід без SMS: месенджер перейшов на ключі доступу

У свіжому оновленні Telegram 12.2.2 з'явилася нова функція: тепер у месенджер можна увійти за ключами доступу Passkeys. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Це означає, що тепер можна авторизуватися в месенджері через Face ID або відбиток пальця, як у сучасних банківських програмах.

Ключ входу зберігається прямо на пристрої, тому месенджеру не потрібно надсилати SMS. З дій залишається лише підтвердити вхід біометрією і, якщо раніше включали хмарний пароль, ввести його один раз.

Для налаштування потрібно відкрити Telegram → Установки → Конфіденційність.

Нагадаємо

WhatsApp планує дозволити групові чати з користувачами інших месенджерів. Популярний месенджер розглядає дозвіл групових чатів з користувачами інших сервісів, таких як Signal або Telegram.

Telegram лідирує серед джерел новин для українців - опитування01.09.25, 15:21 • 3889 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Технології
Соціальна мережа
Telegram