У Telegram з'явився вхід без SMS: месенджер перейшов на ключі доступу
Київ • УНН
Telegram 12.2.2 отримав нову функцію входу за ключами доступу Passkeys, що дозволяє авторизуватися за допомогою Face ID або відбитка пальця. Це усуває потребу в SMS-підтвердженнях, зберігаючи ключ входу безпосередньо на пристрої.
У свіжому оновленні Telegram 12.2.2 з'явилася нова функція: тепер у месенджер можна увійти за ключами доступу Passkeys. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Це означає, що тепер можна авторизуватися в месенджері через Face ID або відбиток пальця, як у сучасних банківських програмах.
Ключ входу зберігається прямо на пристрої, тому месенджеру не потрібно надсилати SMS. З дій залишається лише підтвердити вхід біометрією і, якщо раніше включали хмарний пароль, ввести його один раз.
Для налаштування потрібно відкрити Telegram → Установки → Конфіденційність.
Нагадаємо
WhatsApp планує дозволити групові чати з користувачами інших месенджерів. Популярний месенджер розглядає дозвіл групових чатів з користувачами інших сервісів, таких як Signal або Telegram.
