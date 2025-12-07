В Telegram появился вход без SMS: мессенджер перешел на ключи доступа

В свежем обновлении Telegram 12.2.2 появилась новая функция: теперь в мессенджер можно войти по ключам доступа Passkeys. Об этом сообщает УНН.

Детали

Это означает, что теперь можно авторизоваться в мессенджере через Face ID или отпечаток пальца, как в современных банковских программах.

Ключ входа хранится прямо на устройстве, поэтому мессенджеру не нужно отправлять SMS. Из действий остается только подтвердить вход биометрией и, если раньше включали облачный пароль, ввести его один раз.

Для настройки нужно открыть Telegram → Настройки → Конфиденциальность.

Напомним

WhatsApp планирует разрешить групповые чаты с пользователями других мессенджеров. Популярный мессенджер рассматривает разрешение групповых чатов с пользователями других сервисов, таких как Signal или Telegram.

