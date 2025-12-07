$42.180.00
49.230.00
ukenru
17:16 • 7656 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
16:33 • 12589 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 15123 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 20557 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 47052 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 59063 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 64224 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 57580 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 60121 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 56717 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
В Telegram появился вход без SMS: мессенджер перешел на ключи доступа

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Telegram 12.2.2 получил новую функцию входа по ключам доступа Passkeys, что позволяет авторизоваться с помощью Face ID или отпечатка пальца. Это устраняет потребность в SMS-подтверждениях, сохраняя ключ входа непосредственно на устройстве.

В Telegram появился вход без SMS: мессенджер перешел на ключи доступа

В свежем обновлении Telegram 12.2.2 появилась новая функция: теперь в мессенджер можно войти по ключам доступа Passkeys. Об этом сообщает УНН.

Детали

Это означает, что теперь можно авторизоваться в мессенджере через Face ID или отпечаток пальца, как в современных банковских программах.

Ключ входа хранится прямо на устройстве, поэтому мессенджеру не нужно отправлять SMS. Из действий остается только подтвердить вход биометрией и, если раньше включали облачный пароль, ввести его один раз.

Для настройки нужно открыть Telegram → Настройки → Конфиденциальность.

Напомним

WhatsApp планирует разрешить групповые чаты с пользователями других мессенджеров. Популярный мессенджер рассматривает разрешение групповых чатов с пользователями других сервисов, таких как Signal или Telegram.

