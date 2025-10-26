У Тбілісі за три дні затримали 60 учасників протестів за перекриття доріг та носіння масок
МВС Грузії затримало 60 учасників акцій протесту в Тбілісі за останні три доби. Причиною затримань стало перекриття доріг та носіння масок під час демонстрацій.
За останні три доби у Тбілісі 60 учасників протестних акцій було затримано за перекриття доріг та носіння масок. Про це повідомили у МВС Грузії, передає УНН.
Відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення за останні три дні співробітники МВС затримали 60 учасників акції за порушення правил проведення зборів та маніфестацій
Як зазначається, співробітники патрульної поліції неодноразово роз'яснювали демонстрантам, що вони не мають права перекривати проїжджу частину під час нечисленних акцій, проте вони не підкорялися закликам.
З 17 жовтня в Грузії штучне перекриття дороги або поява на мітингу в масці карається адміністративним арештом до 15 діб.
Як повідомляють "Новини Грузія", за десять днів дії нових обмежень було затримано приблизно 150 демонстрантів. Серед них понад десяток журналістів, а також лікарі, режисери та письменники.
Згідно з нововведеннями, повторне порушення на мітингу переходить до розряду кримінальних злочинів з покаранням до року в'язниці, наступні – до двох років.
Автори поправок із "Грузинської мрії" стверджують, що нові заходи мають завадити учасникам нечисленних протестів постійно блокувати центр Тбілісі та створювати незручності городянам.
За оцінкою НУО, зміни суперечать Конституції та нормам міжнародного права, служать залякуванню громадян, посиленню самоцензури серед критиків правлячої "Грузинської мрії", кримінальному переслідуванню організаторів акцій та криміналізації будь-якого протесту.
