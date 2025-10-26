В Тбилиси за три дня задержали 60 участников протестов за перекрытие дорог и ношение масок

$41.900.00
08:50 • 1714 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
07:48 • 7704 просмотра
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
25 октября, 19:33 • 33229 просмотра
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 63187 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 58249 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 52864 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 78156 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 27736 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 23358 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 34455 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 78161 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 61825 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen

Эксклюзив

24 октября, 12:47 • 83025 просмотра
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 83025 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 80368 просмотра
Реклама
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 27471 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 33304 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 34046 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 35068 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 37725 просмотра
Актуальное
В Тбилиси за три дня задержали 60 участников протестов за перекрытие дорог и ношение масок

Киев • УНН

 • 950 просмотра

МВД Грузии задержало 60 участников акций протеста в Тбилиси за последние трое суток. Причиной задержаний стало перекрытие дорог и ношение масок во время демонстраций.

В Тбилиси за три дня задержали 60 участников протестов за перекрытие дорог и ношение масок

За последние трое суток в Тбилиси 60 участников протестных акций были задержаны за перекрытие дорог и ношение масок. Об этом сообщили в МВД Грузии, передает УНН.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за последние три дня сотрудники МВД задержали 60 участников акции за нарушение правил проведения собраний и манифестаций 

– говорится в заявлении ведомства.

Как отмечается, сотрудники патрульной полиции неоднократно разъясняли демонстрантам, что они не имеют права перекрывать проезжую часть во время немногочисленных акций, однако они не подчинялись призывам.

Грузия ужесточает наказание за нарушения на акциях протеста: до 60 суток ареста17.10.25, 19:48 • 2075 просмотров

Добавим

С 17 октября в Грузии искусственное перекрытие дороги или появление на митинге в маске карается административным арестом до 15 суток.

Как сообщают "Новости Грузия", за десять дней действия новых ограничений было задержано около 150 демонстрантов. Среди них более десятка журналистов, а также врачи, режиссеры и писатели.

Согласно нововведениям, повторное нарушение на митинге переходит в разряд уголовных преступлений с наказанием до года тюрьмы, последующие – до двух лет.

Авторы поправок из "Грузинской мечты" утверждают, что новые меры должны помешать участникам немногочисленных протестов постоянно блокировать центр Тбилиси и создавать неудобства горожанам.

По оценке НПО, изменения противоречат Конституции и нормам международного права, служат запугиванию граждан, усилению самоцензуры среди критиков правящей "Грузинской мечты", уголовному преследованию организаторов акций и криминализации любого протеста.

МВД Грузии предупредило об ужесточении наказаний за нарушения на протестах с сегодняшнего дня20.10.25, 21:23 • 3204 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Режиссер
Грузинская мечта
Тбилиси
Грузия