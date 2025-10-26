В Тбилиси за три дня задержали 60 участников протестов за перекрытие дорог и ношение масок
МВД Грузии задержало 60 участников акций протеста в Тбилиси за последние трое суток. Причиной задержаний стало перекрытие дорог и ношение масок во время демонстраций.
В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за последние три дня сотрудники МВД задержали 60 участников акции за нарушение правил проведения собраний и манифестаций
Как отмечается, сотрудники патрульной полиции неоднократно разъясняли демонстрантам, что они не имеют права перекрывать проезжую часть во время немногочисленных акций, однако они не подчинялись призывам.
С 17 октября в Грузии искусственное перекрытие дороги или появление на митинге в маске карается административным арестом до 15 суток.
Как сообщают "Новости Грузия", за десять дней действия новых ограничений было задержано около 150 демонстрантов. Среди них более десятка журналистов, а также врачи, режиссеры и писатели.
Согласно нововведениям, повторное нарушение на митинге переходит в разряд уголовных преступлений с наказанием до года тюрьмы, последующие – до двух лет.
Авторы поправок из "Грузинской мечты" утверждают, что новые меры должны помешать участникам немногочисленных протестов постоянно блокировать центр Тбилиси и создавать неудобства горожанам.
По оценке НПО, изменения противоречат Конституции и нормам международного права, служат запугиванию граждан, усилению самоцензуры среди критиков правящей "Грузинской мечты", уголовному преследованию организаторов акций и криминализации любого протеста.
