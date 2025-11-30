У татарстані оголосили тривогу через дрони: повідомляють про вибухи поблизу ОЕЗ "Алабуга"
Київ • УНН
Під час тривоги у татарстані поблизу підприємства, де росіяни виробляють "шахеди" вдруге за тиждень чутно вибухи. російська влада вводить обмеження щодо авіарейсів у регіоні.
Телеграм-канал ASTRA повідомляє, що в татарстані зафіксовано атаку безпілотних літальних апаратів. Місцеві жителі у чатах пишуть про низку вибухів у районах елабуги, нижньокамська та альметьєвська. Про це пише УНН.
Деталі
Особливо небезпечною вважають зону ОЕЗ "Алабуга", де розташовані підприємства з виробництва дронів – у тому числі й "шахедів". Відстань до найближчих міст: 10 км від елабуги, 25 км від набережних челнів, 40 км від нижньокамська.
В аеропорту нижньокамська (бегішево) введено план "Ковер". Місцеві очевидці повідомляють, що чули звуки вибухів, які, ймовірно, належать роботі систем ППО. Міністерство оборони рф підтвердило збиття одного безпілотника над територією татарстану.
Нагадаємо
Раніше, 28 листопада, УНН повідомляли про масштабну пожежу на території ОЕЗ "Алабуга" площею близько 5000 кв.м, де також виробляють бойові дрони.