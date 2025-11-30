$42.190.00
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 19027 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 29501 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 24721 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 23927 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 21724 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 16869 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 16173 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14624 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 15198 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
У татарстані оголосили тривогу через дрони: повідомляють про вибухи поблизу ОЕЗ "Алабуга"

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Під час тривоги у татарстані поблизу підприємства, де росіяни виробляють "шахеди" вдруге за тиждень чутно вибухи. російська влада вводить обмеження щодо авіарейсів у регіоні.

У татарстані оголосили тривогу через дрони: повідомляють про вибухи поблизу ОЕЗ "Алабуга"

Телеграм-канал ASTRA повідомляє, що в татарстані зафіксовано атаку безпілотних літальних апаратів. Місцеві жителі у чатах пишуть про низку вибухів у районах елабуги, нижньокамська та альметьєвська. Про це пише УНН.

Деталі 

Особливо небезпечною вважають зону ОЕЗ "Алабуга", де розташовані підприємства з виробництва дронів – у тому числі й "шахедів". Відстань до найближчих міст: 10 км від елабуги, 25 км від набережних челнів, 40 км від нижньокамська.

В аеропорту нижньокамська (бегішево) введено план "Ковер". Місцеві очевидці повідомляють, що чули звуки вибухів, які, ймовірно, належать роботі систем ППО. Міністерство оборони рф підтвердило збиття одного безпілотника над територією татарстану.

Нагадаємо

Раніше, 28 листопада, УНН повідомляли про масштабну пожежу на території ОЕЗ "Алабуга" площею близько 5000 кв.м, де також виробляють бойові дрони.

Степан Гафтко

Новини Світу
Повітряна тривога
Війна в Україні
Шахед-136