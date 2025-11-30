В Татарстане объявили тревогу из-за дронов: сообщают о взрывах вблизи ОЭЗ "Алабуга"
Киев • УНН
Во время тревоги в Татарстане вблизи предприятия, где россияне производят "шахеды", второй раз за неделю слышны взрывы. Российские власти вводят ограничения на авиарейсы в регионе.
Телеграм-канал ASTRA сообщает, что в Татарстане зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов. Местные жители в чатах пишут о ряде взрывов в районах Елабуги, Нижнекамска и Альметьевска. Об этом пишет УНН.
Подробности
Особо опасной считают зону ОЭЗ "Алабуга", где расположены предприятия по производству дронов – в том числе и "шахедов". Расстояние до ближайших городов: 10 км от Елабуги, 25 км от Набережных Челнов, 40 км от Нижнекамска.
В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) введен план "Ковер". Местные очевидцы сообщают, что слышали звуки взрывов, которые, вероятно, принадлежат работе систем ПВО. Министерство обороны РФ подтвердило сбитие одного беспилотника над территорией Татарстана.
Напомним
Ранее, 28 ноября, УНН сообщали о масштабном пожаре на территории ОЭЗ "Алабуга" площадью около 5000 кв.м, где также производят боевые дроны.