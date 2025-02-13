У столиці високий рівень забрудненості повітря: зафіксовано підвищення концентрації завислих речовин

Станом на ранок 13 лютого у Києві утримується високий рівень забрудненості повітря, через підвищення концентрації завислих речовин. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

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Зазначається, що ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше УНН вже писав, що очікується хмара забрудненого повітря, яка на середині тижня накриє Україну. Якість повітря погіршиться на понад 300 одиниць. Найбільше постраждає Житомир з рівнем 317 одиниць, також забруднення торкнеться Харківської — 91 одиниці, Київської — 83 одиниці та Дніпропетровської областей.