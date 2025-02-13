В столице высокий уровень загрязненности воздуха: зафиксировано повышение концентрации взвешенных веществ

По состоянию на утро 13 февраля в Киеве удерживается высокий уровень загрязненности воздуха, из-за повышения концентрации взвешенных веществ. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум,