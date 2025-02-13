В столице высокий уровень загрязненности воздуха: зафиксировано повышение концентрации взвешенных веществ
Киев • УНН
В Киеве 13 февраля зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха из-за накопления взвешенных веществ. Маловетреная погода и повышенное атмосферное давление не способствуют рассеиванию примесей.
По состоянию на утро 13 февраля в Киеве удерживается высокий уровень загрязненности воздуха, из-за повышения концентрации взвешенных веществ. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум,
Напомним
Ранее УНН уже писал, что ожидается облако загрязненного воздуха, которое в середине недели накроет Украину. Качество воздуха ухудшится более чем на 300 единиц. Больше всего пострадает Житомир с уровнем 317 единиц, также загрязнение коснется Харьковской - 91 единицы, Киевской - 83 единицы и Днепропетровской областей.