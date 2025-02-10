Хмара забрудненого повітря насувається на українські міста: значне погіршення очікується у четвер
Київ • УНН
У середині тижня Україну накриє хмара забрудненого повітря з показниками понад 300 одиниць. Найбільше постраждає Житомир з рівнем 317 одиниць, також забруднення торкнеться Харківської, Київської та Дніпропетровської областей.
Згідно з повідомленням інтерактивної платформи для прогнозування погоди Ventusky, найближчими днями Україну накриє хмара забрудненого повітря, передає УНН.
Деталі
На цьому тижні, в Україні суттєво погіршиться якість повітря.
Йдеться про понад 300 одиниць, що відповідає нездоровому рівню.
У фокусі найбільшого впливу буде Житомир, де де показники забруднення досягнуть 317 одиниць (дуже нездорове).
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У Харківській області рівень забруднення підніметься до 91 одиниці.
Також буде забруднене повітря буде у Київській області: близько 83 – нездорове повітря.
У Дніпропетровській області найгірша ситуація забрудненням повітря буде у Кривому Розі.
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