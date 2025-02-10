Хмара забрудненого повітря насувається на українські міста: значне погіршення очікується у четвер

Згідно з повідомленням інтерактивної платформи для прогнозування погоди Ventusky, найближчими днями Україну накриє хмара забрудненого повітря, передає УНН.

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На цьому тижні, в Україні суттєво погіршиться якість повітря.

Йдеться про понад 300 одиниць, що відповідає нездоровому рівню.

У фокусі найбільшого впливу буде Житомир, де де показники забруднення досягнуть 317 одиниць (дуже нездорове).

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У Харківській області рівень забруднення підніметься до 91 одиниці.

Також буде забруднене повітря буде у Київській області: близько 83 – нездорове повітря.

У Дніпропетровській області найгірша ситуація забрудненням повітря буде у Кривому Розі.

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