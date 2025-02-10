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15 березня, 19:03 • 139979 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 198403 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 160455 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 146191 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 122174 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109162 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 157702 перегляди

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Хмара забрудненого повітря насувається на українські міста: значне погіршення очікується у четвер

Київ • УНН

 • 30313 перегляди

У середині тижня Україну накриє хмара забрудненого повітря з показниками понад 300 одиниць. Найбільше постраждає Житомир з рівнем 317 одиниць, також забруднення торкнеться Харківської, Київської та Дніпропетровської областей.

Згідно з повідомленням інтерактивної платформи для прогнозування погоди Ventusky, найближчими днями Україну накриє хмара забрудненого повітря, передає УНН.

Деталі

На цьому тижні, в Україні суттєво погіршиться якість повітря.

Йдеться про понад 300 одиниць, що відповідає нездоровому рівню.

У фокусі найбільшого впливу буде Житомир, де  де показники забруднення досягнуть 317 одиниць (дуже нездорове).

В Україну заходить хмара забрудненого повітря з Польщі: кому це загрожує05.02.25, 17:14 • 129009 переглядiв

У Харківській області рівень забруднення підніметься до 91 одиниці.

Також буде забруднене повітря буде у Київській області: близько 83 – нездорове повітря.

У Дніпропетровській області найгірша ситуація забрудненням повітря буде у Кривому Розі.

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Чому насправді погіршилась якість повітря у Києві: спростування міфу про пил08.11.24, 00:26 • 58845 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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