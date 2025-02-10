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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Облако загрязненного воздуха надвигается на украинские города: значительное ухудшение ожидается в четверг

Киев  •  УНН

 • 952 просмотра

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В середине недели Украину накроет облако загрязненного воздуха с показателями более 300 единиц. Больше всего пострадает Житомир с уровнем 317 единиц, также загрязнение коснется Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей.

Согласно сообщению интерактивной платформы для прогнозирования погоды Ventusky, в ближайшие дни Украину накроет облако загрязненного воздуха, передает УНН.

Детали

На этой неделе, в Украине существенно ухудшится качество воздуха.

Речь идет о более 300 единицах, что соответствует нездоровому уровню.

В фокусе наибольшего влияния будет Житомир, где  где показатели загрязнения достигнут 317 единиц (очень нездоровое).

В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит05.02.25, 17:14 • 127628 просмотров

В Харьковской области уровень загрязнения поднимется до 91 единицы.

Также будет загрязненный воздух будет в Киевской области: около 83 - нездоровый воздух.

В Днепропетровской области худшая ситуация загрязнением воздуха будет в Кривом Роге.

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Почему на самом деле ухудшилось качество воздуха в Киеве: опровержение мифа о пыли08.11.24, 00:26 • 58726 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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