Облако загрязненного воздуха надвигается на украинские города: значительное ухудшение ожидается в четверг
Киев • УНН
В середине недели Украину накроет облако загрязненного воздуха с показателями более 300 единиц. Больше всего пострадает Житомир с уровнем 317 единиц, также загрязнение коснется Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей.
Согласно сообщению интерактивной платформы для прогнозирования погоды Ventusky, в ближайшие дни Украину накроет облако загрязненного воздуха, передает УНН.
Детали
На этой неделе, в Украине существенно ухудшится качество воздуха.
Речь идет о более 300 единицах, что соответствует нездоровому уровню.
В фокусе наибольшего влияния будет Житомир, где где показатели загрязнения достигнут 317 единиц (очень нездоровое).
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В Харьковской области уровень загрязнения поднимется до 91 единицы.
Также будет загрязненный воздух будет в Киевской области: около 83 - нездоровый воздух.
В Днепропетровской области худшая ситуация загрязнением воздуха будет в Кривом Роге.
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