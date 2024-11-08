Почему на самом деле ухудшилось качество воздуха в Киеве: опровержение мифа о пыли

Ухудшение качества воздуха в Киеве связано с сезонными туманами, а не с трансграничным переносом пыли. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Распространенная информация о якобы трансграничном переносе пыли в Украину оказалась некорректной, обусловленной неправильной трактовкой данных о содержании аэрозолей в воздухе. Спутниковые снимки, зафиксировавшие высокую концентрацию аэрозолей, ошибочно интерпретировали как облако пыли или загрязненного воздуха. Однако, по уточнению метеорологов, эти аэрозоли оказались обычными капельками воды, которые из-за высокой атмосферной влажности воспринимаются спутниками подобно пыли.

Причиной ухудшения качества воздуха в Киеве стали стабильные синоптические условия. Из-за антициклона воздух прижат к земле, что замедляет его перемешивание. В таких условиях в воздухе накапливаются мелкие капельки воды, а также удерживаются вредные выбросы от транспорта и других городских источников, что приводит к повышению локальной концентрации диоксида азота.

Эти явления являются стандартными для осенне-зимнего периода, когда туманы и дымки начинают возникать чаще.

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