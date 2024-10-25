Где ожидать туман и дождь: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня преимущественно без осадков, лишь на востоке небольшой дождь, утром туман в некоторых областях. Температура днем до 17° тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, сегодня без осадков, лишь в восточных областях днем небольшой дождь. Ночью и утром в западных, Житомирской, Винницкой областях и в северо-восточной части туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в западных областях около 0°; днем 9-14° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны до 17°.

Прогноз погоды по Киевской области

Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°. По Киеву температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.