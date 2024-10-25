Де очікувати туман та дощ: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні 25 жовтня переважно без опадів, лише на сході невеликий дощ. Вночі та вранці туман у західних та деяких центральних областях, температура вдень до +17°.
В Україні 25 жовтня переважно без опадів, лише на сході невеликий дощ, вранці туман у деяких областях. Температура вдень до 17° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, сьогодні без опадів, лише у східних областях вдень невеликий дощ. Уночі та вранці в західних, Житомирській, Вінницькій областях та у північно-східній частині туман.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, в західних областях близько 0°; вдень 9-14° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни до 17°.
Прогноз погоди по Київській області
Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°. По Києву температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.