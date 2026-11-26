Під час нічної атаки безпілотників на промислову зону Невинномиська у Ставропольському краї росії під ударом опинилася Невинномиська державна районна електростанція (ДРЕС), яка забезпечує електроенергією підприємство російського ВПК. Про це свідчить OSINT-аналіз видання ASTRA, пише УНН.

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Аналітики дослідили відеозаписи з камер спостереження, які оприлюднили моніторингові канали, та встановили, що під час атаки удару зазнав один з енергоблоків електростанції.

Загалом місцеві жителі повідомляли про понад 30 вибухів та активну роботу протиповітряної оборони. Губернатор Ставропольського краю раніше підтвердив атаку безпілотників на промислову зону міста.

Яке значення електростанція має для російської промисловості

Невинномиська ДРЕС є великою газовою теплоелектростанцією федерального значення та одним із ключових об'єктів енергетичної інфраструктури Північного Кавказу.

Одним із найбільших споживачів її електроенергії є хімічний завод "Невинномиський Азот", який постачає компоненти для виробництва вибухівки підприємствам російського військово-промислового комплексу.

Від початку повномасштабного вторгнення промислова зона Невинномиська неодноразово зазнавала атак безпілотників.

Масштаби пошкоджень електростанції та можливий вплив удару на роботу промислових підприємств наразі невідомі.

Безпілотники атакували промзону Невинномиська в рф, де працює завод із виробництва компонентів для вибухівки