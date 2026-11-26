Во время ночной атаки беспилотников на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае России под удар попала Невинномысская государственная районная электростанция (ГРЭС), которая обеспечивает электроэнергией предприятие российского ВПК. Об этом свидетельствует OSINT-анализ издания ASTRA, пишет УНН.

Детали

Аналитики исследовали видеозаписи с камер наблюдения, опубликованные мониторинговыми каналами, и установили, что во время атаки удару подвергся один из энергоблоков электростанции.

В общей сложности местные жители сообщали о более чем 30 взрывах и активной работе противовоздушной обороны. Губернатор Ставропольского края ранее подтвердил атаку беспилотников на промышленную зону города.

Какое значение электростанция имеет для российской промышленности

Невинномысская ГРЭС является крупной газовой теплоэлектростанцией федерального значения и одним из ключевых объектов энергетической инфраструктуры Северного Кавказа.

Одним из крупнейших потребителей ее электроэнергии является химический завод "Невинномысский Азот", который поставляет компоненты для производства взрывчатки предприятиям российского военно-промышленного комплекса.

С начала полномасштабного вторжения промышленная зона Невинномысска неоднократно подвергалась атакам беспилотников.

Масштабы повреждений электростанции и возможное влияние удара на работу промышленных предприятий пока неизвестны.

Беспилотники атаковали промзону Невинномысска в рф, где работает завод по производству компонентов для взрывчатки