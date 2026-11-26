В Ставропольском крае рф атакована электростанция, питающая производителя компонентов для взрывчатки, — ASTRA
Киев • УНН
В Невинномысске беспилотники повредили энергоблок ГРЭС, которая питает химзавод «Невинномысский Азот». Масштаб ущерба неизвестен.
Во время ночной атаки беспилотников на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае России под удар попала Невинномысская государственная районная электростанция (ГРЭС), которая обеспечивает электроэнергией предприятие российского ВПК. Об этом свидетельствует OSINT-анализ издания ASTRA, пишет УНН.
Детали
Аналитики исследовали видеозаписи с камер наблюдения, опубликованные мониторинговыми каналами, и установили, что во время атаки удару подвергся один из энергоблоков электростанции.
В общей сложности местные жители сообщали о более чем 30 взрывах и активной работе противовоздушной обороны. Губернатор Ставропольского края ранее подтвердил атаку беспилотников на промышленную зону города.
Какое значение электростанция имеет для российской промышленности
Невинномысская ГРЭС является крупной газовой теплоэлектростанцией федерального значения и одним из ключевых объектов энергетической инфраструктуры Северного Кавказа.
Одним из крупнейших потребителей ее электроэнергии является химический завод "Невинномысский Азот", который поставляет компоненты для производства взрывчатки предприятиям российского военно-промышленного комплекса.
С начала полномасштабного вторжения промышленная зона Невинномысска неоднократно подвергалась атакам беспилотников.
Масштабы повреждений электростанции и возможное влияние удара на работу промышленных предприятий пока неизвестны.
Беспилотники атаковали промзону Невинномысска в рф, где работает завод по производству компонентов для взрывчатки26.11.26, 06:38 • 13849 просмотров