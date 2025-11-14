У США зафіксували першу смерть від алергії на м’ясо після укусу кліща
Київ • УНН
Вчені задокументували перший випадок смерті 47-річного чоловіка від алергії на червоне м'ясо, що виникла після укусу кліща. Аналіз крові підтвердив синдром альфа-гал, спричинений укусами личинок кліща Amblyomma americanum.
Американські вчені задокументували перший випадок смерті, спричиненої алергією на червоне м’ясо, що виникла після укусу кліща. Про це повідомляють дослідники з Віргінського університету у статті, опублікованій 12 листопада в журналі Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. Про це пише УНН, з посиланням на Meduza.
Деталі
За даними дослідників, влітку 2024 року 47-річний чоловік помер від алергічної реакції на м’ясо ссавця. Перші симптоми з’явилися після вечері на природі – чоловік поїв стейк із яловичини і протягом ночі відчував сильну нудоту та діарею. Наступного ранку йому стало краще, і він не звертався до лікарів.
Через два тижні, вдома в Нью-Джерсі, після вживання гамбургера у чоловіка повторилися симптоми. Родичі та медики намагалися його реанімувати, але врятувати життя не вдалося. Судово-медичні експерти спершу визначили причину смерті як "раптову необґрунтовану смерть".
Після розслідування дружина загиблого звернулася до лікарки Ерин Макфілі, яка зв’язалася з командою вчених із Віргінського університету. Аналіз крові показав, що чоловік помер через синдром альфа-гал – алергію на червоне м’ясо, викликану укусами кліщів. Літом 2024 року у нього виявили близько 12–13 укусів личинок кліща Amblyomma americanum, які й спричинили розвиток алергії.
