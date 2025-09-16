У Львові лікарі дістали з ока пацієнта 12-сантиметрового глиста, який потрапив в організм після укусу комара
Київ • УНН
Хірурги-офтальмологи зі Львова успішно видалили 12-сантиметрового гельмінта з ока 60-річного пацієнта. Паразит потрапив в організм через укус комара, що є четвертим випадком дирофіляріозу на Львівщині цього року.
Деталі
За словами пацієнта, він відпочивав навесні в одному із санаторіїв Одещини. Саме там його часто кусали комарі. Уже в червні він помітив припухлість біля ока, яка згодом зникла, однак у липні з’явилися нові симптоми - почервоніння, свербіж та дискомфорт.
Пізніше чоловік звернувся до лікарів-офтальмологів Першого медичного об’єднання Львова, які й виявили небезпечного паразита великих розмірів, а згодом успішно видалили його під час операції.
Зразок гельмінта відправили на дослідження, і фахівці підтвердили, що йдеться про дирофілярію – паразита, якого переносять комарі після укусу інфікованих тварин. Цьогоріч на Львівщині це вже четвертий випадок дирофіляріозу. Минулого року було зафіксовано стільки ж випадків цього захворювання.
Що варто знати про дирофіляріоз
Це зоонозне захворювання, спричинене гельмінтами роду Dirofilaria. Найчастіше вражає підшкірну клітковину та очі (близько 45% випадків). Симптоми: поява вузлів, свербіж, відчуття руху під шкірою, почервоніння, набряки. Інфекція може розвиватися від одного місяця до двох років після укусу комара.Щоб уберегтися від такого небезпечного захворювання необхідно використовувати репеленти, захищати домашніх тварин від укусів комарів, регулярно проводити дегельмінтизацію тварин, при підозрі на зараження звертатися до лікаря.
