12:18 • 3880 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto
10:17 • 13364 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 24743 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 15844 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 25694 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 27112 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 14740 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 32695 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
16 вересня, 06:54 • 23253 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 59823 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
У Львові лікарі дістали з ока пацієнта 12-сантиметрового глиста, який потрапив в організм після укусу комара

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Хірурги-офтальмологи зі Львова успішно видалили 12-сантиметрового гельмінта з ока 60-річного пацієнта. Паразит потрапив в організм через укус комара, що є четвертим випадком дирофіляріозу на Львівщині цього року.

У Львові лікарі дістали з ока пацієнта 12-сантиметрового глиста, який потрапив в організм після укусу комара

Хірурги-офтальмологи зі Львова провели унікальну операцію на оці у 60-річного пацієнта. Спеціалістам вдалося видалити з ока 12-сантиметрового гельмінта, який потрапив в організм через укус комара. Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, пише УНН.

Деталі

За словами пацієнта, він відпочивав навесні в одному із санаторіїв Одещини. Саме там його часто кусали комарі. Уже в червні він помітив припухлість біля ока, яка згодом зникла, однак у липні з’явилися нові симптоми - почервоніння, свербіж та дискомфорт. 

Пізніше чоловік звернувся до лікарів-офтальмологів Першого медичного об’єднання Львова, які й виявили небезпечного паразита великих розмірів, а згодом успішно видалили його під час операції.

Скорочення допомоги США може спричинити мільйони нових випадків туберкульозу – дослідження16.09.25, 15:45 • 890 переглядiв

Зразок гельмінта відправили на дослідження, і фахівці підтвердили, що йдеться про дирофілярію – паразита, якого переносять комарі після укусу інфікованих тварин. Цьогоріч на Львівщині це вже четвертий випадок дирофіляріозу. Минулого року було зафіксовано стільки ж випадків цього захворювання.

Що варто знати про дирофіляріоз

Це зоонозне захворювання, спричинене гельмінтами роду Dirofilaria. Найчастіше вражає підшкірну клітковину та очі (близько 45% випадків). Симптоми: поява вузлів, свербіж, відчуття руху під шкірою, почервоніння, набряки. Інфекція може розвиватися від одного місяця до двох років після укусу комара.Щоб уберегтися від такого небезпечного захворювання необхідно використовувати репеленти, захищати домашніх тварин від укусів комарів, регулярно проводити дегельмінтизацію тварин, при підозрі на зараження звертатися до лікаря.

Дослідження спростовує зв'язок між переходом на літній час і ризиком серцевого нападу15.09.25, 17:50 • 3316 переглядiв

Степан Гафтко

