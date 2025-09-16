Во Львове врачи извлекли из глаза пациента 12-сантиметрового глиста, который попал в организм после укуса комара
Киев • УНН
Хирурги-офтальмологи из Львова успешно удалили 12-сантиметрового гельминта из глаза 60-летнего пациента. Паразит попал в организм через укус комара, что является четвертым случаем дирофиляриоза на Львовщине в этом году.
Хирурги-офтальмологи из Львова провели уникальную операцию на глазу у 60-летнего пациента. Специалистам удалось удалить из глаза 12-сантиметрового гельминта, который попал в организм через укус комара. Об этом сообщил Львовский областной центр контроля и профилактики болезней, пишет УНН.
Подробности
По словам пациента, он отдыхал весной в одном из санаториев Одесской области. Именно там его часто кусали комары. Уже в июне он заметил припухлость возле глаза, которая впоследствии исчезла, однако в июле появились новые симптомы - покраснение, зуд и дискомфорт.
Позже мужчина обратился к врачам-офтальмологам Первого медицинского объединения Львова, которые и обнаружили опасного паразита больших размеров, а затем успешно удалили его во время операции.
Сокращение помощи США может привести к миллионам новых случаев туберкулеза – исследование16.09.25, 15:45 • 872 просмотра
Образец гельминта отправили на исследование, и специалисты подтвердили, что речь идет о дирофилярии – паразите, которого переносят комары после укуса инфицированных животных. В этом году на Львовщине это уже четвертый случай дирофиляриоза. В прошлом году было зафиксировано столько же случаев этого заболевания.
Что стоит знать о дирофиляриозе
Это зоонозное заболевание, вызванное гельминтами рода Dirofilaria. Чаще всего поражает подкожную клетчатку и глаза (около 45% случаев). Симптомы: появление узлов, зуд, ощущение движения под кожей, покраснение, отеки. Инфекция может развиваться от одного месяца до двух лет после укуса комара. Чтобы уберечься от такого опасного заболевания необходимо использовать репелленты, защищать домашних животных от укусов комаров, регулярно проводить дегельминтизацию животных, при подозрении на заражение обращаться к врачу.
Исследование опровергает связь между переходом на летнее время и риском сердечного приступа15.09.25, 17:50 • 3316 просмотров