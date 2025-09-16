Во Львове врачи извлекли из глаза пациента 12-сантиметрового глиста, который попал в организм после укуса комара

$41.230.05
12:18 • 3744 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto
10:17 • 13211 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 24491 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 15729 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 25477 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 26953 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 14711 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 32577 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
16 сентября, 06:54 • 23247 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 59806 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
Сикорский заявил главе МИД Китая о необходимости уважать суверенитет и целостность Украины16 сентября, 06:21 • 8076 просмотра
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий16 сентября, 06:42 • 14507 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"16 сентября, 07:02 • 22100 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico07:25 • 26967 просмотра
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины10:48 • 11488 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 2936 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
10:07 • 24496 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
09:19 • 25482 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура08:08 • 26956 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Эксклюзив
07:30 • 32578 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Дональд Туск
Си Цзиньпин
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Польша
Китай
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo12:26 • 5738 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 43247 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 42564 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 47415 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 52736 просмотра
Северный поток
BM-30 Smerch
Нью-Йорк Таймс
СВИФТ
Шахед-136

Во Львове врачи извлекли из глаза пациента 12-сантиметрового глиста, который попал в организм после укуса комара

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Хирурги-офтальмологи из Львова успешно удалили 12-сантиметрового гельминта из глаза 60-летнего пациента. Паразит попал в организм через укус комара, что является четвертым случаем дирофиляриоза на Львовщине в этом году.

Во Львове врачи извлекли из глаза пациента 12-сантиметрового глиста, который попал в организм после укуса комара

Хирурги-офтальмологи из Львова провели уникальную операцию на глазу у 60-летнего пациента. Специалистам удалось удалить из глаза 12-сантиметрового гельминта, который попал в организм через укус комара. Об этом сообщил Львовский областной центр контроля и профилактики болезней, пишет УНН.

Подробности

По словам пациента, он отдыхал весной в одном из санаториев Одесской области. Именно там его часто кусали комары. Уже в июне он заметил припухлость возле глаза, которая впоследствии исчезла, однако в июле появились новые симптомы - покраснение, зуд и дискомфорт. 

Позже мужчина обратился к врачам-офтальмологам Первого медицинского объединения Львова, которые и обнаружили опасного паразита больших размеров, а затем успешно удалили его во время операции.

Сокращение помощи США может привести к миллионам новых случаев туберкулеза – исследование16.09.25, 15:45 • 872 просмотра

Образец гельминта отправили на исследование, и специалисты подтвердили, что речь идет о дирофилярии – паразите, которого переносят комары после укуса инфицированных животных. В этом году на Львовщине это уже четвертый случай дирофиляриоза. В прошлом году было зафиксировано столько же случаев этого заболевания.

Что стоит знать о дирофиляриозе

Это зоонозное заболевание, вызванное гельминтами рода Dirofilaria. Чаще всего поражает подкожную клетчатку и глаза (около 45% случаев). Симптомы: появление узлов, зуд, ощущение движения под кожей, покраснение, отеки. Инфекция может развиваться от одного месяца до двух лет после укуса комара. Чтобы уберечься от такого опасного заболевания необходимо использовать репелленты, защищать домашних животных от укусов комаров, регулярно проводить дегельминтизацию животных, при подозрении на заражение обращаться к врачу.

Исследование опровергает связь между переходом на летнее время и риском сердечного приступа15.09.25, 17:50 • 3316 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоЗдоровье
Одесская область
Львов