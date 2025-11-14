В США зафиксировали первую смерть от аллергии на мясо после укуса клеща

Американские ученые задокументировали первый случай смерти, вызванной аллергией на красное мясо, возникшей после укуса клеща. Об этом сообщают исследователи из Виргинского университета в статье, опубликованной 12 ноября в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. Об этом пишет УНН со ссылкой на Meduza.

Подробности

По данным исследователей, летом 2024 года 47-летний мужчина умер от аллергической реакции на мясо млекопитающего. Первые симптомы появились после ужина на природе – мужчина поел стейк из говядины и в течение ночи испытывал сильную тошноту и диарею. На следующее утро ему стало лучше, и он не обращался к врачам.

Через две недели, дома в Нью-Джерси, после употребления гамбургера у мужчины повторились симптомы. Родственники и медики пытались его реанимировать, но спасти жизнь не удалось. Судебно-медицинские эксперты сначала определили причину смерти как "внезапную необоснованную смерть".

После расследования жена погибшего обратилась к врачу Эрин Макфили, которая связалась с командой ученых из Виргинского университета. Анализ крови показал, что мужчина умер из-за синдрома альфа-гал – аллергии на красное мясо, вызванной укусами клещей. Летом 2024 года у него обнаружили около 12–13 укусов личинок клеща Amblyomma americanum, которые и вызвали развитие аллергии.

