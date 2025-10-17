В Киеве в одном из районов ввели карантин из-за бешенства у лисы

$41.640.12
Эксклюзив
08:14 • 9830 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
07:15 • 26857 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
05:53 • 20683 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 52408 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 57348 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 41326 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 41903 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 40728 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 64360 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 37963 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
Экс-советнику Трампа Джону Болтону грозит 10 лет тюрьмы за незаконную передачу секретных данных17 октября, 00:39 • 16748 просмотра
Приднестровье полностью возобновит поставки газа с 17 октября благодаря финансированию из России17 октября, 02:15 • 17396 просмотра
Ракетная атака на российский Сочи: туристов спускают в подвалы - СМИ17 октября, 03:09 • 10272 просмотра
кремль создает информационное прикрытие для будущих атак на Европу - ISW04:11 • 5530 просмотра
Враг атаковал энергетику в четырех областях - Минэнерго07:42 • 16631 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
07:15 • 26866 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 64361 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 94565 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 62640 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 85596 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Джей Ди Вэнс
Роберт Фицо
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Венгрия
Крым
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 46041 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 94356 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 71121 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 72438 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 76951 просмотра
В Киеве в одном из районов ввели карантин из-за бешенства у лисы

Киев • УНН

 • 1620 просмотра

В Киеве введены карантинные ограничения на территории дома отдыха "Конча Заспа" и в зоне 10 км вокруг из-за случая бешенства у дикой лисы. Госпродпотребслужба призывает вакцинировать животных и обращаться к медикам в случае укуса.

В Киеве в одном из районов ввели карантин из-за бешенства у лисы

В Киеве в одном из районов введен карантин из-за обнаружения бешенства у дикой лисы, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киеве, пишет УНН.

Детали

На заседании в ведомстве, как сообщается, была "рассмотрена информация об установлении случая заболевания бешенством у дикой лисы на территории Голосеевского района города Киева".

По решению комиссии введены карантинные ограничения на территории дома отдыха "Конча Заспа" (Столичное шоссе, 24) и в зоне радиусом 10 км вокруг очага инфекции

- указали в управлении Госпродпотребслужбы.

Также утвержден план мероприятий по ликвидации бешенства животных в Голосеевском районе и определена угрожающая зона, прилегающая к карантинной территории.

Госпродпотребслужба призвала жителей соблюдать правила безопасности:

  • не контактировать с дикими и бездомными животными;
    • вакцинировать домашних питомцев против бешенства;
      • в случае укуса или царапины животного немедленно обращайтесь в медицинское учреждение.

        Справка

        Бешенство - смертельно опасное заболевание, но его можно предотвратить благодаря своевременной вакцинации животных.

        В мини-зоопарке под Киевом обнаружили бешенство у оленя: посетителей призывают срочно обратиться к врачу04.09.25, 19:39 • 4709 просмотров

        Юлия Шрамко

        КиевЗдоровье
        Киев