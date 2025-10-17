В Киеве в одном из районов ввели карантин из-за бешенства у лисы
Киев • УНН
В Киеве введены карантинные ограничения на территории дома отдыха "Конча Заспа" и в зоне 10 км вокруг из-за случая бешенства у дикой лисы. Госпродпотребслужба призывает вакцинировать животных и обращаться к медикам в случае укуса.
В Киеве в одном из районов введен карантин из-за обнаружения бешенства у дикой лисы, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киеве, пишет УНН.
Детали
На заседании в ведомстве, как сообщается, была "рассмотрена информация об установлении случая заболевания бешенством у дикой лисы на территории Голосеевского района города Киева".
По решению комиссии введены карантинные ограничения на территории дома отдыха "Конча Заспа" (Столичное шоссе, 24) и в зоне радиусом 10 км вокруг очага инфекции
Также утвержден план мероприятий по ликвидации бешенства животных в Голосеевском районе и определена угрожающая зона, прилегающая к карантинной территории.
Госпродпотребслужба призвала жителей соблюдать правила безопасности:
- не контактировать с дикими и бездомными животными;
- вакцинировать домашних питомцев против бешенства;
- в случае укуса или царапины животного немедленно обращайтесь в медицинское учреждение.
Справка
Бешенство - смертельно опасное заболевание, но его можно предотвратить благодаря своевременной вакцинации животных.
