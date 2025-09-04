В мини-зоопарке под Киевом обнаружили бешенство у оленя: посетителей призывают срочно обратиться к врачу

В частном мини-зоопарке в Петропавловской Борщаговке под столицей зафиксировали случай бешенства у оленя, который погиб в конце августа. Медики предупреждают: все, кто посещал зоопарк с 16 августа и имел контакт с животными, должны немедленно обратиться к врачу для предотвращения опасной болезни, пишет УНН со ссылкой на сообщение Борщаговского сельского совета.

В сельсовете сообщили, что после оккупации, начиная с мая 2022 года, заболевания бешенством в районе регистрируются ежегодно. За 8 месяцев 2025 года уже зарегистрировано 11 случаев заболеваний среди животных. Болели 3 бездомных кота, 2 бездомных собаки, 1 домашний кот и 1 домашняя собака, 1 лиса, 1 барсук, 1 куница и 1 олень.

Последним в конце августа заболел и погиб от бешенства олень, который находился в частном мини-зоопарке в с. Петропавловская Борщаговка. Поэтому лицам, которые посещали указанный частный зоопарк сами или с детьми, особенно в период начиная с 16.08.2025 года до момента гибели оленя и имели контакт с животными мини-зоопарка, при котором могли получить царапины, укусы или ослюнение животными, в целях предотвращения заболевания бешенством, необходимо срочно обратиться к врачу, который решит, назначать ли вам прививку против бешенства или нет