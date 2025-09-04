В мини-зоопарке под Киевом обнаружили бешенство у оленя: посетителей призывают срочно обратиться к врачу

$41.370.01
48.200.03
ukenru
14:39 • 4388 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
14:02 • 10394 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 16034 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 21645 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 22073 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 19523 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 39803 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 40111 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 42781 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 38025 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1.4м/с
53%
753мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 282536 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 276012 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 273753 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 266506 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 30229 просмотра
публикации
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 21956 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 19076 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 39803 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 37970 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 76288 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Денис Шмыгаль
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Николаевская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 10132 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 21956 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 11703 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 17523 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 19582 просмотра
Актуальное
R-360 Нептун
Ми-8
Фейковые новости
Бильд
Facebook

В мини-зоопарке под Киевом обнаружили бешенство у оленя: посетителей призывают срочно обратиться к врачу

Киев • УНН

 • 118 просмотра

В частном мини-зоопарке Петропавловской Борщаговки олень погиб от бешенства в конце августа. Посетителям с 16 августа, контактировавшим с животными, следует срочно обратиться к врачу.

В мини-зоопарке под Киевом обнаружили бешенство у оленя: посетителей призывают срочно обратиться к врачу

В частном мини-зоопарке в Петропавловской Борщаговке под столицей зафиксировали случай бешенства у оленя, который погиб в конце августа. Медики предупреждают: все, кто посещал зоопарк с 16 августа и имел контакт с животными, должны немедленно обратиться к врачу для предотвращения опасной болезни, пишет УНН со ссылкой на сообщение Борщаговского сельского совета.

В сельсовете сообщили, что после оккупации, начиная с мая 2022 года, заболевания бешенством в районе регистрируются ежегодно. За 8 месяцев 2025 года уже зарегистрировано 11 случаев заболеваний среди животных. Болели 3 бездомных кота, 2 бездомных собаки, 1 домашний кот и 1 домашняя собака, 1 лиса, 1 барсук, 1 куница и 1 олень.

Последним в конце августа заболел и погиб от бешенства олень, который находился в частном мини-зоопарке в с. Петропавловская Борщаговка. Поэтому лицам, которые посещали указанный частный зоопарк сами или с детьми, особенно в период начиная с 16.08.2025 года до момента гибели оленя и имели контакт с животными мини-зоопарка, при котором могли получить царапины, укусы или ослюнение животными, в целях предотвращения заболевания бешенством, необходимо срочно обратиться к врачу, который решит, назначать ли вам прививку против бешенства или нет 

- говорится в сообщении.

Ранее УНН писал, что в Киевской области на сегодняшний день зарегистрировано 58 случаев бешенства. 27 случаев у собак и 19 у кошек. В целом по стране ситуация контролируемая.

Алена Уткина

ОбществоЗдоровье
Киевская область