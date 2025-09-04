$41.370.01
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 10620 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – Веніславський
4 вересня, 10:04 • 16192 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 21791 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 22192 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 19560 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 39896 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
3 вересня, 17:28 • 40125 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 42805 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 38034 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рф
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 30322 перегляди
У мінізоопарку під Києвом виявили сказ у оленя: відвідувачів закликають терміново звернутися до лікаря

Київ • УНН

 • 238 перегляди

У приватному мінізоопарку Петропавлівської Борщагівки олень загинув від сказу наприкінці серпня. Відвідувачам з 16 серпня, які контактували з тваринами, слід терміново звернутися до лікаря.

У мінізоопарку під Києвом виявили сказ у оленя: відвідувачів закликають терміново звернутися до лікаря

У приватному мінізоопарку в Петропавлівській Борщагівці поблизу столиці зафіксували випадок сказу в оленя, який загинув наприкінці серпня. Медики попереджають: усі, хто відвідував зоопарк із 16 серпня та мав контакт із тваринами, повинні негайно звернутися до лікаря для запобігання небезпечній хворобі, пише УНН із посиланням на повідомлення Борщагівської сільської ради.

У сільраді повідомили, що після окупації, починаючи з травня 2022 року, захворювання на сказ в районі реєструються щорічно. За 8 місяців 2025 року вже зареєстровано 11 випадків захворювань серед тварин. Хворіли 3 безпритульні коти, 2 безпритульні собаки, 1 домашній кіт та 1 домашня собака, 1 лисиця, 1 борсук, 1 куниця та 1 олень.

Останнім в кінці серпня захворів та загинув від сказу олень, який перебував в приватному міні зоопарку в с.Петропавлівська Борщагівка. Тому особам, які відвідували вказаний приватний зоопарк самі, чи з дітьми особливо в період починаючи із 16.08.2025 року до моменту загибелі оленя та мали контакт з тваринами мінізоопарку, при якому могли отримати подряпини, укуси чи ослинення тваринами, в цілях запобігати захворюванню на сказ, необхідно терміново звернутись до лікаря, який вирішить, чи призначати вам щеплення проти сказу, чи ні 

- йдеться у дописі.

Раніше УНН писав, що у Київській області станом на сьогодні зареєстровано 58 випадків сказу. 27 випадків у собак й 19 у котів. В цілому по країні ситуація контрольована.

Альона Уткіна

СуспільствоЗдоров'я
Київська область