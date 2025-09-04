У мінізоопарку під Києвом виявили сказ у оленя: відвідувачів закликають терміново звернутися до лікаря

У приватному мінізоопарку в Петропавлівській Борщагівці поблизу столиці зафіксували випадок сказу в оленя, який загинув наприкінці серпня. Медики попереджають: усі, хто відвідував зоопарк із 16 серпня та мав контакт із тваринами, повинні негайно звернутися до лікаря для запобігання небезпечній хворобі, пише УНН із посиланням на повідомлення Борщагівської сільської ради.

У сільраді повідомили, що після окупації, починаючи з травня 2022 року, захворювання на сказ в районі реєструються щорічно. За 8 місяців 2025 року вже зареєстровано 11 випадків захворювань серед тварин. Хворіли 3 безпритульні коти, 2 безпритульні собаки, 1 домашній кіт та 1 домашня собака, 1 лисиця, 1 борсук, 1 куниця та 1 олень.

Останнім в кінці серпня захворів та загинув від сказу олень, який перебував в приватному міні зоопарку в с.Петропавлівська Борщагівка. Тому особам, які відвідували вказаний приватний зоопарк самі, чи з дітьми особливо в період починаючи із 16.08.2025 року до моменту загибелі оленя та мали контакт з тваринами мінізоопарку, при якому могли отримати подряпини, укуси чи ослинення тваринами, в цілях запобігати захворюванню на сказ, необхідно терміново звернутись до лікаря, який вирішить, чи призначати вам щеплення проти сказу, чи ні