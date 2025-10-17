У Києві в одному з районів ввели карантин через сказ у лисиці
Київ • УНН
У Києві запроваджено карантинні обмеження на території будинку відпочинку "Конча Заспа" та в зоні 10 км навколо через випадок сказу у дикої лисиці. Держпродспоживслужба закликає вакцинувати тварин та звертатися до медиків у разі укусу.
У Києві в одному з районів запроваджено карантин через виявлення сказу у дикої лисиці, повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві, пише УНН.
Деталі
На засіданні у відомстві, як повідомляється, було "розглянуто інформацію щодо встановлення випадку захворювання на сказ у дикої лисиці на території Голосіївського району міста Києва".
За рішенням комісії запроваджено карантинні обмеження на території будинку відпочинку "Конча Заспа" (Столичне шосе, 24) та в зоні радіусом 10 км навколо вогнища інфекції
Також затверджено план заходів з ліквідації сказу тварин у Голосіївському районі і визначено загрозливу зону, прилеглу до карантинної території.
Держпродспоживслужба закликала жителів дотримуватись правил безпеки:
- не контактувати з дикими та безпритульними тваринами;
- вакцинувати домашніх улюбленців проти сказу;
- у разі укусу або подряпини тварини негайно звертайтесь до медичного закладу.
Довідково
Сказ - смертельно небезпечне захворювання, але його можна попередити завдяки своєчасній вакцинації тварин.
