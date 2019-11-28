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У США визначать, чи потрапляють дії Apple щодо Криму під санкції — посольство

У США визначать, чи потрапляють дії Apple щодо Криму під санкції — посольство

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністерство фінансів США, поінформоване українською стороною щодо некоректного позначення Криму як частини Росії у додатках компанії Apple, буде здійснювати оцінку того, чи потрапляють дії компанії під чинний санкційним режим США. Про це в коментарі УНН повідомили у посольстві України в США.

“27 листопада Посольство України в США невідкладно звернулося до керівництва американської компанії Apple із закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках компанії. Станом на 28 листопада Посольство не отримувало офіційної відповіді від керівництва компанії Apple на відповідне звернення дипустанови”, — зазначили дипломати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Крим — це Україна: Київ поскаржився Держдепу на компанію Apple

Коментуючи той факт, що у Сполучених Штатах День подяки є державним святом та у 2019 році припадає на 28 листопада, тобто сьогодні (з урахуванням різниці у часі), у посольстві зауважили, що “оскільки запит дипустанови потребуватиме розгляду юридичним підрозділом компанії Apple, надання відповіді в офіційний вихідний день є малоймовірним.

Крім того, на питання УНН, в установі роз‘яснили, чи може Apple через свої дії потрапити під санкції США.

“По суті порушеного проблемного питання дипустанова інформувала причетні американські федеральні відомства, у т.ч. Міністерство фінансів США, що безпосередньо займається імплементацією американської санкційної політики у контексті російської агресії проти України, у т.ч. моніторингом порушень санкційного режиму з боку американських фізичних та юридичних осіб. Відповідно, оцінка того, чи потрапляють дії компанії Apple під чинний санкційним режим США, буде здійснюватися Міністерством фінансів США”, — додали дипломати.

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Як повідомляв УНН, у The New York Times пояснили ілюстрацію до своєї статті, де Крим на фрагменті мапи був позначений як “спірна територія” і зафарбований одним кольором з територією Росії, а кордон півострова з Україною був позначений пунктиром.

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