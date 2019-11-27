Крим - це Україна: Київ поскаржився Держдепу на компанію Apple
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Посольство України в США невідкладно звернулося до керівництва американської компанії Apple із закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках компанії, передає УНН із посиланням на повідомлення посольства України в США.
"Посольство України в США невідкладно звернулося до керівництва американської компанії Apple із закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках компанії", - йдеться у повідомленні.
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Українські дипломати також звернули увагу Державного департаменту та інших компетентних відомств США на ситуацію, що склалася, повідомили у посольстві.
Як повідомляв УНН, у The New York Times пояснили ілюстрацію до своєї статті, де Крим на фрагменті мапи був позначений як "спірна територія" і зафарбований одним кольором з територією Росії, а кордон півострова з Україною був позначений пунктиром.