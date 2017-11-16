У NYT пояснили зображення карти зі "спірним" Кримом

Зокрема у The New York Times переконані, що карта і стаття "дали чіткий і точний опис ситуації в Криму".

"Що стосується карти, то Крим був чітко позначений як спірна територія. Підхід з точки зору змісту жодним чином не передбачає прийняття російської позиції. І якби статус і майбутнє регіону не оскаржувалися, ми б не писали цю історію в першу чергу", - пояснив представник The New York Times Деніел Роадес.

Нагадаємо, що у відповідь на статтю в МЗС України повідомили, що Крим не є "спірною" територією, а є тимчасово окупованою територією Російською Федерацією.