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У NYT пояснили зображення карти зі "спірним" Кримом

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. У The New York Times пояснили ілюстрацію до своєї статті, де Крим на фрагменті мапи був позначений як "спірна територія" і зафарбований одним кольором з територією Росії, а кордон півострова з Україною був позначений пунктиром, передає УНН з посиланням на РІА Новості.

Зокрема у The New York Times переконані, що карта і стаття "дали чіткий і точний опис ситуації в Криму".

"Що стосується карти, то Крим був чітко позначений як спірна територія. Підхід з точки зору змісту жодним чином не передбачає прийняття російської позиції. І якби статус і майбутнє регіону не оскаржувалися, ми б не писали цю історію в першу чергу", - пояснив представник The New York Times Деніел Роадес.

Нагадаємо, що у відповідь на статтю в МЗС України повідомили, що Крим не є "спірною" територією, а є тимчасово окупованою територією Російською Федерацією.

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