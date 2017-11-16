В NYT объяснили изображение карты со "спорным" Крымом

В частности в The New York Times убеждены, что карта и статья "дали четкое и точное описание ситуации в Крыму".

"Что касается карты, то Крым был четко обозначен как спорная территория. Подход с точки зрения содержания никоим образом не предполагает принятие российской позиции. И если бы статус и будущее региона не оспаривались, мы бы не писали эту историю в первую очередь", - пояснил представитель The New York Times Дэниэл Роадес.

Напомним, что в ответ на статью в МИД Украины сообщили, что Крым не является "спорной" территорией, а является временно оккупированной территорией Российской Федерацией.