В NYT объяснили изображение карты со "спорным" Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В The New York Times объяснили иллюстрацию к своей статье, где Крым на фрагменте карты был обозначен как "спорная территория" и закрашен одним цветом с территорией России, а граница полуострова с Украиной была обозначена пунктиром, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
В частности в The New York Times убеждены, что карта и статья "дали четкое и точное описание ситуации в Крыму".
"Что касается карты, то Крым был четко обозначен как спорная территория. Подход с точки зрения содержания никоим образом не предполагает принятие российской позиции. И если бы статус и будущее региона не оспаривались, мы бы не писали эту историю в первую очередь", - пояснил представитель The New York Times Дэниэл Роадес.
Напомним, что в ответ на статью в МИД Украины сообщили, что Крым не является "спорной" территорией, а является временно оккупированной территорией Российской Федерацией.