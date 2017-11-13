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Відповідь МЗС до NYT: Крим не є "спірною" територією

Відповідь МЗС до NYT: Крим не є "спірною" територією

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У МЗС України повідомили, що Крим не є "спірною" територією, а є тимчасово окупованою територією Російською Федерацією. Про це написала у своєму мікроблозі у Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца, передає УНН.

"Крим не є "спірною" територією. Це тимчасово окупована територія України. Окупант відомий-РФ. Звернемось до @nytimes. Помилки мають бути виправлені", - написала М.Беца.

Нагадаємо, сьогодні відома американська газета The New York Times опублікувала карту, на якій окупований Крим позначений тим же кольором, що і територія Росії, і підписаний як "спірна територія".

Як повідомляв УНН, Світовий банк вибачився за публікацію карти України без анексованого Криму в звіті "Конфлікт в Україні: соціально-економічні наслідки внутрішнього переміщення та повернення ветеранів" від 1 травня 2017 року.

 

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