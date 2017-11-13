Відповідь МЗС до NYT: Крим не є "спірною" територією

"Крим не є "спірною" територією. Це тимчасово окупована територія України. Окупант відомий-РФ. Звернемось до @nytimes. Помилки мають бути виправлені", - написала М.Беца.

Нагадаємо, сьогодні відома американська газета The New York Times опублікувала карту, на якій окупований Крим позначений тим же кольором, що і територія Росії, і підписаний як "спірна територія".

Як повідомляв УНН, Світовий банк вибачився за публікацію карти України без анексованого Криму в звіті "Конфлікт в Україні: соціально-економічні наслідки внутрішнього переміщення та повернення ветеранів" від 1 травня 2017 року.