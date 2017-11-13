Ответ МИД к NYT: Крым не является "спорной" территорией
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В МИД Украины сообщили, что Крым не является "спорной" территорией, а является временно оккупированной территорией Российской Федерацией. Об этом написала в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.
"Крым не является "спорной" территорией. Это временно оккупированная территория Украины. Оккупант известный-РФ. Обратимся к @nytimes. Ошибки должны быть исправлены", - написала М.Беца.
Напомним, сегодня известная американская газета The New York Times опубликовала карту, на которой оккупированный Крым отмечен тем же цветом, что и территория России, и подписан как "спорная территория".
Как сообщал УНН, Всемирный банк извинился за публикацию карты Украины без аннексированного Крыму в отчете "Конфликт в Украине: социально-экономические последствия внутреннего перемещения и возврата ветеранов" от 1 мая 2017 года.