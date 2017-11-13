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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 7707 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 37422 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 65079 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 84078 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 89047 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Ответ МИД к NYT: Крым не является "спорной" территорией

Ответ МИД к NYT: Крым не является "спорной" территорией

Киев  •  УНН

 • 10872 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В МИД Украины сообщили, что Крым не является "спорной" территорией, а является временно оккупированной территорией Российской Федерацией. Об этом написала в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.

"Крым не является "спорной" территорией. Это временно оккупированная территория Украины. Оккупант известный-РФ. Обратимся к @nytimes. Ошибки должны быть исправлены", - написала М.Беца.

Напомним, сегодня известная американская газета The New York Times опубликовала карту, на которой оккупированный Крым отмечен тем же цветом, что и территория России, и подписан как "спорная территория".

Как сообщал УНН, Всемирный банк извинился за публикацию карты Украины без аннексированного Крыму в отчете "Конфликт в Украине: социально-экономические последствия внутреннего перемещения и возврата ветеранов" от 1 мая 2017 года.

 

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