У Литві розчаровані діями Apple щодо позначення Криму територією РФ

"Ми приєднуємося до України і висловлюємо розчарування підходом Apple до Криму як до (території - ред.) Росії. Ми закликаємо Apple змінити цю необізнану точку зору, оскільки статус-кво не змінився в Криму: він як і раніше окупований Росією, це територія України, в цій війні все ще гинуть люди", - написав міністр.

Нагадаємо, раніше посольство України в США невідкладно звернулося до керівництва американської компанії Apple з закликом виправити некоректне позначення Криму, як частини Росії в додатках компанії.

Як повідомлялося раніше в УНН, Дональд Трамп запропонував Apple взяти участь в створенні 5G в США.

We join in expressing disappointment with @Apple's approach to #Crimea as Russia. We call on Apple to revert this ignorant standpoint as status quo has not changed in Crimea: it's still occupied by #Russia, it's the land of #Ukraine, there are still people dying in this war. https://t.co/kfHd7fkjlj

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) November 28, 2019