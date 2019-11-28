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В Литве разочарованы действиями Apple относительно обозначения Крыма территорией РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Литва выражает поддержку Украины и осуждает обозначение аннексированного Крыма в качестве российской территории в приложениях компании Apple. Об этом написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Мы присоединяемся к Украине и выражаем разочарование подходом Apple по Крыму как к (территории - ред.) России. Мы призываем Apple изменить эту неосведомленную точку зрения, поскольку статус-кво не изменился в Крыму он по-прежнему оккупирован Россией, это территория Украины, в этой войне все еще гибнут люди", - написал министр.

Напомним, ранее посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма, как части России в приложениях компании.

Как сообщалось ранее в УНН, Дональд Трамп предложил Apple принять участие в создании 5G в США.

We join in expressing disappointment with @Apple's approach to #Crimea as Russia. We call on Apple to revert this ignorant standpoint as status quo has not changed in Crimea: it's still occupied by #Russia, it's the land of #Ukraine, there are still people dying in this war. https://t.co/kfHd7fkjlj

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) November 28, 2019

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