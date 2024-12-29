Талибы атаковали Пакистан в ответ на смертельные авиаудары
Киев • УНН
Силы Талибана атаковали «несколько точек» на территории Пакистана в ответ на предыдущие авиаудары. Атака была осуществлена с юго-восточного направления Афганистана, детали о потерях не разглашаются.
Силы Талибана в Афганистане заявили, что нанесли удары по "нескольким точкам" на территории Пакистана в ответ на недавние авиаудары, совершенные пакистанскими военными на афганской территории. Об этом пишет информационное агентство Reuters, передает УНН.
Детали
По информации агенства об атаке в субботу, 28 декабря, сообщило Министерство обороны Афганистана.
В ответ с юго-восточного направления страны было атаковано несколько пунктов за пределами гипотетической линии, которые служили центрами и укрытиями для злонамеренных элементов и их сторонников, которые организовывали и координировали нападения в Афганистане
Представитель Министерства обороны Афганистана Энаятулла Ховаразми пояснил, что эти точки находятся с другой стороны "гипотетической линии", но подчеркнул, что афганские власти не признают эту территорию пакистанской.
Детали о потерях или конкретных объектах ударов не разглашаются. Пакистанская сторона пока не прокомментировала ситуацию.
Напомним
В результате бомбардировки Пакистаном провинции Пактика в Афганистане погибло 46 человек. Преимущественно женщины и дети. Талибан пообещал отомстить за атаку и защищать свой суверенитет.