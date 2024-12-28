путин усилил наказание за госизмену и решил бороться с "экстремизмом" из Украины
Киев • УНН
президент рф подписал законы об ужесточении наказания за вооруженный мятеж до пожизненного заключения. Утверждена новая стратегия противодействия экстремизму с фокусом на "угрозы с территории Украины".
28 декабря глава россии владимир путин подписал ряд законов, ужесточающих наказание за вооруженный мятеж и преступления против военной службы, а также утвердил новую стратегию противодействия экстремизму, где одной из главных задач названа ликвидация угроз, исходящих с территории Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что теперь наказание за вооруженный мятеж и терроризм в россии будет караться от 20 лет до пожизненного заключения. Осужденные за это преступление больше не будут иметь права на условно-досрочное освобождение. Кроме того, иностранным гражданам, которые помогают попыткам подорвать безопасность россии, грозит до 15 лет лишения свободы.
Введена уголовная ответственность за преступления против военной службы для добровольцев, включая дезертирство, сопротивление начальству и уничтожение военного имущества
Также в россии расширили критерии для включения в список экстремистов, а также "росфинмониторинг" получил доступ к данным о счетах лиц, которые финансово поддерживают экстремизм.
Глава кремля путин также утвердил новую стратегию борьбы с экстремизмом, которая включает среди главных задач "ликвидацию угроз, исходящих с территории Украины".
Документ также предусматривает меры для "социокультурной интеграции" оккупированных территорий Украины. В качестве угроз для стабильности россии в стратегии упоминаются участие в "несанкционированных протестах, инициирование цветных революций, фальсификация истории и терроризм".
Особое внимание уделяется борьбе с продвижением идеи "деоколонизации" и обострению национального вопроса. В рамках этой стратегии россия планирует активно пропагандировать идеи "исторического единства народов рф".
Напомним
Во время телефонного разговора путин попросил извинения у президента Азербайджана за катастрофу самолета Azal возле Актау. Самолет пытался приземлиться в Грозном во время атаки украинских дронов.