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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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149 боевых столкновений за сутки: ВСУ уничтожили более 400 оккупантов на Покровском направлении

149 боевых столкновений за сутки: ВСУ уничтожили более 400 оккупантов на Покровском направлении

Киев  •  УНН

 • 18213 просмотра

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На фронте произошло 149 боевых столкновений, горячее всего - на Покровском направлении с 48 атаками. Украинские защитники уничтожили 425 оккупантов и военную технику противника.

С начала суток 28 декабря на фронте произошло 149 боевых столкновений. В Курской области украинские защитники сегодня отражали девять атак противника, в настоящее время продолжается один бой. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в оперативном отчете по состоянию на 22:00 в Telegram, передает УНН.

Детали

Отмечается, что российские захватчики привлекли для поражения 765 дронов-камикадзе и осуществили почти 3,8 тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Всего с начала этих суток произошло 149 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение

- говорится в заметке.

Ситуация на направлениях:

На Харьковском направлении противник три раза без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Глушковки и Лозовой. Украинские защитники остановили три вражеские атаки. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Первомайского, Надежды, Твердохлебового, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении враг 14 раз штурмовал наши позиции вблизи Ступочек и Часового Яра. Два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении наши воины отбили три атаки противника в районе Торецка и Щербиновки. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 48 раз атаковал в районах Зеленое Поле, Волково, Новоелизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Покровск, Новый Труд, Первое Мая и Шевченко. Наши защитники отбили 30 штурмов. 18 атак продолжается.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 425 оккупантов, из них 201 - безвозвратно. Также уничтожены две боевые бронированные машины и семь единиц автомобильной техники, также повреждена одна боевая бронированная машина

- пишет Генштаб ВСУ.

На Кураховском направлении враг совершил 17 попыток прорвать нашу оборону вблизи Петропавловки, Украинки, Курахово и Дачного. Одиннадцать боестолкновений завершены, еще шесть - до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении противник 11 раз атаковал наши подразделения возле Константинопольского, Великой Новоселки и Времовки. Один бой идет до сих пор.

На Приднепровском направлении наши войска отбили одну атаку, противник успеха не имел.

В Курской области украинские защитники сегодня отбивали девять атак противника, в настоящее время продолжается один бой

- сообщили в Генштабе ВСУ.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Напомним

Оккупанты обстреляли Белозерку на Херсонщине, ранив трех человек. Среди пострадавших - двое детей 15 и 16 лет, которые получили взрывные и черепно-мозговые травмы, а также 21-летний мужчина с ранением шеи.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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