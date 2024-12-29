Налоговики во время проверок будут носить боди-камеры
Киев • УНН
В Украине вводят новую систему контроля за налоговыми проверками с использованием боди-камер. Налоговики также получат планшеты и принтеры для повышения прозрачности проверок.
В Украине введут новый метод борьбы с коррупцией. Для этого все налоговики при осуществлении налоговых проверок будут оснащены боди-камерами. Об этом сообщил Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram, передает УНН.
Детали
По словам Гетманцева, кроме камер, налоговикам раздадут планшеты и переносные принтеры.
Это сделает невозможным злоупотребления со стороны налоговиков, как и попытки "порешать" со стороны недобросовестных плательщиков. А также запись снимет любые споры относительно качества проведения проверок
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики выразил надежду, что это станет эффективной антикоррупционной мерой.
Напомним
Даниил Гетманцев повышением налогов подтвердил провальную работу Государственной налоговой службы Украины. Теперь недополучение бюджетом средств пытаются компенсировать за счет украинцев.