В США определят, попадают ли действия Apple по Крыму под санкции — посольство

“27 ноября Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании. По состоянию на 28 ноября Посольство не получало официального ответа от руководства компании Apple на соответствующее обращение диппредставительства”, — отметили дипломаты.

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Комментируя тот факт, что в Соединенных Штатах День благодарения является государственным праздником и в 2019 году приходится на 28 ноября, то есть сегодня (с учетом разницы во времени), в посольстве отметили, что “поскольку запрос диппредставительства потребует рассмотрения юридическим подразделением компании Apple, получение ответа в официальный выходной день маловероятно.

Кроме того, на вопрос УНН, в учреждении разъяснили, может ли Apple через свои действия попасть под санкции США.

“По сути нарушенного проблемного вопроса дипучреждение проинформировало причастные американские федеральные ведомства, в т.ч. Министерство финансов США, которое непосредственно занимается имплементацией американской санкционной политики в контексте российской агрессии против Украины, в т.ч. мониторингом нарушений санкционного режима со стороны американских физических и юридических лиц. Соответственно, оценка того, попадают ли действия компании Apple под действующий санкционный режим США, будет осуществляться Министерством финансов США”, — добавили дипломаты.

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Как сообщал УНН, в The New York Times объяснили иллюстрацию к своей статье, где Крым на фрагменте карты был обозначен как “спорная территория” и закрашен одним цветом с территорией России, а граница полуострова с Украиной был обозначен пунктиром.