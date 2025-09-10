У США рейтинг схвалення Трампа впав до 42% - опитування

$41.120.13
48.290.09
ukenru
07:09 • 8086 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 15313 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 13019 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 39975 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 80921 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 70076 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 80394 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 33926 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 57379 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 105724 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.6м/с
56%
756мм
Популярнi новини
російські дрони залетіли у Польщу: місцевий аеропорт закритий через "незаплановану військову активність"Photo9 вересня, 22:51 • 34609 перегляди
Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору Photo9 вересня, 23:36 • 45816 перегляди
"Наукові" лови риби на 258 тонн: директора держінституту викрито у зловживанні службовим становищемPhoto10 вересня, 00:14 • 35882 перегляди
Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"Photo10 вересня, 00:42 • 36417 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети03:12 • 46667 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 80916 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo9 вересня, 16:51 • 51410 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 80391 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 75217 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 105720 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Вінницька область
Житомирська область
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 54857 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 50688 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 48136 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 117033 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 72322 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-101
«Калібр» (сімейство ракет)
Х-59
Іскандер (ОТРК)

У США рейтинг схвалення Трампа впав до 42% - опитування

Київ • УНН

 • 38 перегляди

56% респондентів не схвалюють його діяльність, попри позитивні оцінки боротьби зі злочинністю та імміграційною політикою.

У США рейтинг схвалення Трампа впав до 42% - опитування

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до рівня 42%. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані опитування Reuters/Ipsos.

Деталі

Опитування тривало 5 днів: в ньому взяли участь 1084 дорослих жителів країни. 56% респондентів не схвалюють діяльність Трампа на посаді президента.

Близько 43% респондентів оцінили дії Трампа щодо боротьби зі злочинністю позитивно, а 42% вважають, що він добре справляється з імміграційною політикою.

Нагадаємо

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила про початок кампанії з депортації іммігрантів під приводом боротьби зі злочинністю.

До того Дональд Трамп опублікував в соцмережі Truth Social пост про "запах депортацій вранці".

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки