У США рейтинг схвалення Трампа впав до 42% - опитування
Київ • УНН
56% респондентів не схвалюють його діяльність, попри позитивні оцінки боротьби зі злочинністю та імміграційною політикою.
Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до рівня 42%. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані опитування Reuters/Ipsos.
Деталі
Опитування тривало 5 днів: в ньому взяли участь 1084 дорослих жителів країни. 56% респондентів не схвалюють діяльність Трампа на посаді президента.
Близько 43% респондентів оцінили дії Трампа щодо боротьби зі злочинністю позитивно, а 42% вважають, що він добре справляється з імміграційною політикою.
Нагадаємо
Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила про початок кампанії з депортації іммігрантів під приводом боротьби зі злочинністю.
До того Дональд Трамп опублікував в соцмережі Truth Social пост про "запах депортацій вранці".