08:44 • 386 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 1244 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 10015 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 16672 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 13962 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 41030 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 82497 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 71054 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 81402 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 34098 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
В США рейтинг одобрения Трампа упал до 42% - опрос

Киев • УНН

 • 1148 просмотра

56% респондентов не одобряют его деятельность, несмотря на положительные оценки борьбы с преступностью и иммиграционной политикой.

В США рейтинг одобрения Трампа упал до 42% - опрос

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 42%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные опроса Reuters/Ipsos.

Детали

Опрос длился 5 дней: в нем приняли участие 1084 взрослых жителя страны. 56% респондентов не одобряют деятельность Трампа на посту президента.

Около 43% респондентов оценили действия Трампа по борьбе с преступностью положительно, а 42% считают, что он хорошо справляется с иммиграционной политикой.

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа заявила о начале кампании по депортации иммигрантов под предлогом борьбы с преступностью.

До этого Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост о "запахе депортаций по утрам".

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты