В США рейтинг одобрения Трампа упал до 42% - опрос
Киев • УНН
56% респондентов не одобряют его деятельность, несмотря на положительные оценки борьбы с преступностью и иммиграционной политикой.
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 42%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные опроса Reuters/Ipsos.
Детали
Опрос длился 5 дней: в нем приняли участие 1084 взрослых жителя страны. 56% респондентов не одобряют деятельность Трампа на посту президента.
Около 43% респондентов оценили действия Трампа по борьбе с преступностью положительно, а 42% считают, что он хорошо справляется с иммиграционной политикой.
Напомним
Администрация президента США Дональда Трампа заявила о начале кампании по депортации иммигрантов под предлогом борьбы с преступностью.
До этого Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост о "запахе депортаций по утрам".