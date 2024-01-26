У США досягнули згоди у питанні прикордонної політики, через яку конгресмени не могли почати погодження допомоги для України – The Guardian

Угода про прикордонну політику США досягнута, всупереч спробам Трампа зірвати її. Про це пише The Guardian із посиланням на заяви американських сенаторів, передає УНН.

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У четвер представники Конгресу на переговорах заявили, що угода про кордон була досягнута, попри зусилля Дональда Трампа та його союзників на Капітолійському пагорбі зірвати ці переговори.

Зазначається, що ця угода суттєво змінить імміграційну політику США. Можновладці хочуть стримати потік мігрантів, які прибувають до південного кордону США. Це включало б значні поступки з боку демократів щодо імміграції в обмін на підтримку республіканців у наданні військової допомоги Ізраїлю та Україні, країні, проти якої виступили крайні праві партії.

Але політика угоди лише ускладнилася, оскільки Трамп консолідував підтримку республіканців у цьому питанні.

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У соціальних мережах Трамп благав Майка Джонсона, архіконсервативного спікера Палати представників, не погоджуватися на угоду, "якщо ми не отримаємо ВСЕ, необхідне для припинення Вторгнення мільйонів і мільйонів людей".

Пентагон неодноразово попереджав, що неспроможність укласти угоду матиме глобальні наслідки, оскільки українські солдати на передовій ризикують залишитися без боєприпасів. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер у свою чергу заявив, що "майбутнє війни в Україні" і "безпека нашої західної демократії" залежать від досягнення Конгресом згоди.

Байден попросив у Конгресу десятки мільярдів доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також союзникам в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Але пакет фінансування на кілька місяців зупинився в Конгресі на тлі вимог республіканців кардинальних змін у прикордонній політиці.

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Контекст

Навіть у менш суперечливі часи імміграція вважалася однією з найболючіших проблем американської політики, а спроби реформувати застарілу систему країни неодноразово зазнавали невдачі. Але оскільки безпрецедентна кількість людей, які тікають від насильства, бідності та стихійних лих, шукають притулку на кордоні США та Мексики, це питання стало головним для багатьох американців, які абсолютно не схвалюють те, як адміністрація Байдена вирішує це питання.

Трамп уже зробив імміграцію центральним питанням своєї кампанії, окресливши драконівське бачення свого другого терміну, яке включає масові рейди, табори для ув’язнення та більше фінансування для будівництва його давно обіцяної стіни вздовж кордону з Мексикою.

Союзники Трампа на Капітолійському пагорбі стверджують, що двопартійна угода лише дасть Байдену політичне прикриття, але фактично не вирішить проблему. Інші стверджують, що план Сенату був розроблений, щоб змусити контрольовану республіканцями Палату представників, де на спікера тисне ультраправий фланг його партії, щоб він не йшов на компроміс у цьому питанні.

Республіканці в Сенаті, які підтримують переговори про кордон, заявили, що партія повинна скористатися можливістю вирішити ситуацію на кордоні, яку обидві партії та Білий дім описали як кризу.

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Нагадаємо

Президент США Джо Байден у п'ятницю дав зрозуміти, що він сподівається на те, що угода щодо кордону США та Мексики, що може розблокувати фінансування для України, може бути досягнута наступного тижня, щонайменше в Сенаті, контрольованому демократами, і заявив, що готовий схвалити "масштабні зміни