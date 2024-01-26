В США достигли согласия в вопросе пограничной политики, из-за которой конгрессмены не могли начать согласование помощи для Украины - The Guardian

Соглашение о пограничной политике США достигнуто, вопреки попыткам Трампа сорвать его. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявления американских сенаторов, передает УНН.

Детали

В четверг представители Конгресса на переговорах заявили, что соглашение о границе было достигнуто, несмотря на усилия Дональда Трампа и его союзников на Капитолийском холме сорвать эти переговоры.

Отмечается, что это соглашение существенно изменит иммиграционную политику США. Чиновники хотят сдержать поток мигрантов, прибывающих к южной границе США. Это включало бы значительные уступки со стороны демократов по иммиграции в обмен на поддержку республиканцев в предоставлении военной помощи Израилю и Украине, стране, против которой выступили крайне правые партии.

Но политика соглашения только усложнилась, поскольку Трамп консолидировал поддержку республиканцев в этом вопросе.

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В социальных сетях Трамп умолял Майка Джонсона, архиконсервативного спикера Палаты представителей, не соглашаться на сделку, "если мы не получим все, необходимое для прекращения вторжения миллионов и миллионов людей".

Пентагон неоднократно предупреждал, что неспособность заключить соглашение будет иметь глобальные последствия, поскольку украинские солдаты на передовой рискуют остаться без боеприпасов. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер в свою очередь заявил, что "будущее войны в Украине" и "безопасность нашей западной демократии" зависят от достижения Конгрессом согласия.

Байден попросил у Конгресса десятки миллиардов долларов для оказания помощи Украине и Израилю, а также союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но пакет финансирования на несколько месяцев остановился в Конгрессе на фоне требований республиканцев кардинальных изменений в пограничной политике.

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Контекст

Даже в менее противоречивые времена иммиграция считалась одной из самых болезненных проблем американской политики, а попытки реформировать устаревшую систему страны неоднократно терпели неудачу. Но поскольку беспрецедентное количество людей, которые бегут от насилия, бедности и стихийных бедствий, ищут убежища на границе США и Мексики, этот вопрос стал главным для многих американцев, которые совершенно не одобряют то, как администрация Байдена решает этот вопрос.

Трамп уже сделал иммиграцию центральным вопросом своей кампании, очертив драконовское видение своего второго срока, которое включает массовые рейды, лагеря для заключения и больше финансирования для строительства его давно обещанной стены вдоль границы с Мексикой.

Союзники Трампа на Капитолийском холме утверждают, что двухпартийное соглашение лишь даст Байдену политическое прикрытие, но фактически не решит проблему. Другие утверждают, что план Сената был разработан, чтобы заставить контролируемую республиканцами Палату представителей, где на спикера давит ультраправый фланг его партии, чтобы он не шел на компромисс в этом вопросе.

Республиканцы в Сенате, которые поддерживают переговоры о границе, заявили, что партия должна воспользоваться возможностью разрешить ситуацию на границе, которую обе партии и Белый дом описали как кризис.

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Напомним,

Президент США Джо Байден в пятницу дал понять, что он надеется на то, что соглашение по границе США и Мексики, которое может разблокировать финансирование для Украины, может быть достигнуто на следующей неделе, по меньшей мере в Сенате, контролируемом демократами, и заявил, что готов одобрить "масштабные изменения