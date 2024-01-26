В США достигли согласия в вопросе пограничной политики, из-за которой конгрессмены не могли начать согласование помощи для Украины - The Guardian
Участники переговоров в Конгрессе США достигли соглашения по пограничной политике, несмотря на попытки сорвать его со стороны бывшего президента Дональда Трампа. Соглашение, которое существенно изменит иммиграционную политику США, предусматривает уступки со стороны демократов по иммиграции в обмен на поддержку республиканцев в вопросе военной помощи Украине и Израилю.
Ford отзывает почти 2 миллиона внедорожников Explorer из-за дефекта декоративной детали
Ford отзывает около двух миллионов внедорожников Explorer, проданных с 2011 по 2019 год в США, из-за дефектных молдингов вокруг лобового стекла, которые могут представлять опасность для других водителей.
Пять стран-членов НАТО моделируют возможный сценарий российской агрессии - Стефанишина
Пять стран-членов НАТО моделируют сценарий потенциальной российской военной агрессии, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Союзников призывают усилить свою оборону и поддержать Украину.
Саудовская Аравия откроет в Эр-Рияде первый магазин алкоголя за более чем 70 лет
Саудовская Аравия планирует открыть в Эр-Рияде свой первый за более чем 70 лет магазин алкоголя, предназначенный исключительно для дипломатов-немусульман.
Подошли вплотную и уничтожили: ССО показали поэтапное проведение операции на Южном направлении
Украинские спецназовцы уничтожили наблюдательные посты противника на южном направлении, убив пятерых оккупантов, сообщают в Вооруженных силах Украины. Операция позволит контролировать большую территорию на этом направлении.
Германия рассматривает возможность предоставления крылатых ракет Великобритании и Франции для вооружения Украины - Bloomberg
Как сообщается, Германия ведет переговоры о поставках крылатых ракет большой дальности в Великобританию и Францию, которые, в свою очередь, вооружат Украину собственными версиями, на фоне продолжающегося конфликта с Россией. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ему ничего не известно о таких переговорах.
В Украине разрешили брать животных в укрытие. В МВД внесли изменения в приказ
Украина отменила запрет на допуск животных в укрытия гражданской обороны. Поправка в приказ была внесена с целью обеспечения права каждого на защиту.
Россияне 17 раз обстреляли Сумщину: в приграничной зоне прозвучало более полусотни взрывов
В Сумской области Украины, вблизи российской границы, произошло 17 обстрелов со стороны российских войск, зафиксировано 56 взрывов. Целями обстрелов стали десять населенных пунктов, а оружие варьировалось от минометов и беспилотников до стрелкового оружия и танков.
Агитировал в колонии в поддержку россии: в Харькове осужденный получил подозрение
Заключенного харьковской исправительной колонии обвинили в открытой поддержке российских оккупантов и призывах к этому других заключенных.
ССО показали как уничтожили российскую БМП-2, которая обстреливала правый берег Херсонщины
Украинские спецназовцы уничтожили российскую военную машину (БМП-2), которая постоянно обстреливала позиции ВСУ на правом берегу Херсона. Также была снята антенна связи и российский флаг, который был на ней.