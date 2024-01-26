В США достигли согласия в вопросе пограничной политики, из-за которой конгрессмены не могли начать согласование помощи для Украины - The Guardian

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  154624 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  164495 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  149695 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  145337 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  171159 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
23 январь 2024, 18:16  •  174632 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  154111 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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В США достигли согласия в вопросе пограничной политики, из-за которой конгрессмены не могли начать согласование помощи для Украины - The Guardian

Участники переговоров в Конгрессе США достигли соглашения по пограничной политике, несмотря на попытки сорвать его со стороны бывшего президента Дональда Трампа. Соглашение, которое существенно изменит иммиграционную политику США, предусматривает уступки со стороны демократов по иммиграции в обмен на поддержку республиканцев в вопросе военной помощи Украине и Израилю.

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Ford отзывает почти 2 миллиона внедорожников Explorer из-за дефекта декоративной детали

Ford отзывает около двух миллионов внедорожников Explorer, проданных с 2011 по 2019 год в США, из-за дефектных молдингов вокруг лобового стекла, которые могут представлять опасность для других водителей.

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Ford отзывает почти 2 миллиона внедорожников Explorer из-за дефекта декоративной детали

Пять стран-членов НАТО моделируют возможный сценарий российской агрессии - Стефанишина

Пять стран-членов НАТО моделируют сценарий потенциальной российской военной агрессии, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Союзников призывают усилить свою оборону и поддержать Украину.

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Пять стран-членов НАТО моделируют возможный сценарий российской агрессии - Стефанишина

Саудовская Аравия откроет в Эр-Рияде первый магазин алкоголя за более чем 70 лет

Саудовская Аравия планирует открыть в Эр-Рияде свой первый за более чем 70 лет магазин алкоголя, предназначенный исключительно для дипломатов-немусульман.

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Подошли вплотную и уничтожили: ССО показали поэтапное проведение операции на Южном направлении

Украинские спецназовцы уничтожили наблюдательные посты противника на южном направлении, убив пятерых оккупантов, сообщают в Вооруженных силах Украины. Операция позволит контролировать большую территорию на этом направлении.

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Подошли вплотную и уничтожили: ССО показали поэтапное проведение операции на Южном направлении

Германия рассматривает возможность предоставления крылатых ракет Великобритании и Франции для вооружения Украины - Bloomberg

Как сообщается, Германия ведет переговоры о поставках крылатых ракет большой дальности в Великобританию и Францию, которые, в свою очередь, вооружат Украину собственными версиями, на фоне продолжающегося конфликта с Россией. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ему ничего не известно о таких переговорах.

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Германия рассматривает возможность предоставления крылатых ракет Великобритании и Франции для вооружения Украины - Bloomberg

В Украине разрешили брать животных в укрытие. В МВД внесли изменения в приказ

Украина отменила запрет на допуск животных в укрытия гражданской обороны. Поправка в приказ была внесена с целью обеспечения права каждого на защиту.

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В Украине разрешили брать животных в укрытие. В МВД внесли изменения в приказ

Россияне 17 раз обстреляли Сумщину: в приграничной зоне прозвучало более полусотни взрывов

В Сумской области Украины, вблизи российской границы, произошло 17 обстрелов со стороны российских войск, зафиксировано 56 взрывов. Целями обстрелов стали десять населенных пунктов, а оружие варьировалось от минометов и беспилотников до стрелкового оружия и танков.

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Россияне 17 раз обстреляли Сумщину: в приграничной зоне прозвучало более полусотни взрывов

Агитировал в колонии в поддержку россии: в Харькове осужденный получил подозрение

Заключенного харьковской исправительной колонии обвинили в открытой поддержке российских оккупантов и призывах к этому других заключенных.

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Агитировал в колонии в поддержку россии: в Харькове осужденный получил подозрение

ССО показали как уничтожили российскую БМП-2, которая обстреливала правый берег Херсонщины

Украинские спецназовцы уничтожили российскую военную машину (БМП-2), которая постоянно обстреливала позиции ВСУ на правом берегу Херсона. Также была снята антенна связи и российский флаг, который был на ней.

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ССО показали как уничтожили российскую БМП-2, которая обстреливала правый берег Херсонщины