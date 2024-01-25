путин посылает сигнал США относительно переговоров по Украине: СМИ рассказали подробности
Киев • УНН
По данным Bloomberg, путин по косвенным каналам дал понять, что он якобы открыт к переговорам о прекращении войны в Украине. Однако официальные лица США остаются скептически настроенными относительно его искренности.
российский диктатор владимир путин проверяет, готовы ли США к переговорам о прекращении войны россии в Украине, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
По словам двух людей, приближенных к Кремлю, путин навязал США косвенные каналы, чтобы сигнализировать о том, что он открыт для обсуждения, включая потенциально будущие договоренности о безопасности Украины.
Официальные лица США говорят, что "не видят никаких признаков того, что российский президент серьезно настроен искать способ прекратить боевые действия, которые зашли в смертельный тупик, поскольку война переходит на третий год".
Издание отмечает, что намеки на открытость россии к переговорам - даже если они неискренние - могут помочь посеять раскол среди союзников Украины, изолируя Киев и подрывая усилия президента Владимира Зеленского заручиться поддержкой своей собственной формулы мира, которая предусматривает полный выход россии.
Люди, близкие к Кремлю, которые попросили не называть их для обсуждения вопросов, которые не являются публичными, сказали, что сигналы были переданы высокопоставленным чиновникам США в прошлом месяце через посредника, которого они отказались назвать. путин, по их словам, может быть готов рассмотреть возможность отказаться от настаивания на нейтральном статусе Украины и даже окончательно отказаться от оппозиции возможному членству в НАТО - угроза которого была центральным российским оправданием для вторжения.
Но это обойдется ценой, которую Киев категорически отверг - признание контроля Кремля над территорией, которую он оккупировал в последние годы, которая сейчас составляет примерно 18% территории Украины, включая земли, захваченные после начала его вторжения два года назад.
"Президент путин неоднократно заявлял, что россия была, есть и будет в дальнейшем открыта для переговоров по Украине", - сказал пресс-секретарь кремля дмитрий песков в ответ на вопрос Bloomberg News. "Мы полны решимости достичь наших целей. И предпочли бы завершить это дипломатическим путем. Если нет, военная операция будет продолжена, пока мы не достигнем своих целей".
"Мы не знаем об описанных изменениях в позиции россии", - заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Адриенн Уотсон. "Украина будет решать, вести ли, когда и как вести переговоры с россией".
Кроме того издание приводит слова бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома Фионы Хилл: "Им выгодно, чтобы все думали, что существует обратный канал, и он настолько тайный, что никто не может это понять, потому что это чертовски пугает украинцев".
"россияне хотят, чтобы мы создали представление о том, что канал есть и что все зависит от США, чтобы никто или ничто другое не играло роли", - добавила она. "Это классическая российская пьеса".
Мысль о том, что существует секретный обратный канал, также распространялась в европейских столицах, хотя официальные лица отрицают, что что-то об этом знают.
путин посылает сигнал США относительно переговоров по Украине: СМИ рассказали подробности
По данным Bloomberg, путин по косвенным каналам дал понять, что он якобы открыт к переговорам о прекращении войны в Украине. Однако официальные лица США остаются скептически настроенными относительно его искренности.
Министр обороны Германии не слышал об идее Великобритании заменить Taurus на ракеты Storm Shadow - BILD
Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг информацию о предложенном обмене немецких ракет Taurus на британские ракеты Storm Shadow. Он отверг заявления о том, что угрозы со стороны Путина повлияли на решение о поставках ракет в Украину.
Подделывали справки о несудимости, доверенности и паспорта: на Харьковщине разоблачили преступную группу
В Харьковской области ликвидирована преступная группа, которая занималась подделкой и продажей документов, услуги которой стоили от $350 до $2000. Участникам группы грозит до 10 лет лишения свободы.
Пророссийские хакеры атаковали государственный и коммерческий сектор Украины - Силы обороны Юга
Пророссийские хакеры начали фишинговые атаки на государственный и коммерческий секторы Украины, при этом больше всего пострадало Министерство обороны. Хотя автоматизированные системы заблокировали большинство угроз, Южное командование сил обороны предупреждает, что атака продолжается, и призывает быть бдительными.
Президент Турции Эрдоган одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Эрдоган одобрил членство Швеции в Североатлантическом альянсе после ратификации соответствующего закона парламентом страны. Закон был недавно опубликован в Официальном вестнике Турции.
Сырский поздравил бойцов 42-й бригады с годовщиной создания
42-ю отдельную механизированную бригаду Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины посетил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, который отпраздновал годовщину создания бригады. Он поблагодарил военных на Бахмутском направлении и выразил надежду на минимальные потери.
В прошлом году россия в обход санкций закупила более чем на 1 миллиард долларов чипов, которые могут использоваться для производства оружия - Bloomberg
За первые девять месяцев прошлого года россия импортировала чипов, которые потенциально могут быть использованы для производства оружия, на сумму более 1 миллиарда долларов. Более половины из них было произведено американскими и европейскими компаниями
Катастрофа Ил-76: омбудсмен заявил об определенных "разногласиях" в российском "списке" украинских военнопленных
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, список украинских военнопленных, которые по данным росСМИ якобы находились на борту самолета Ил-76, содержит "разногласия".
Генштаб: в течение суток состоялось 65 боевых столкновений, в частности 20 - на Марьинском направлении
За минувшие сутки украинские войска выдержали 65 вражеских обстрелов. В ожесточенных боях на восточном фронте враг применял авиацию, квадрокоптеры и бронетехнику.
Премьер-министры Украины и Франции обсудили реформы, европейскую интеграцию и поддержку
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Премьер-министр Франции Габриэль Атталь обсудили реформы, европейскую интеграцию и программу Украинского фонда на сумму 50 млрд евро.