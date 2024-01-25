путин посылает сигнал США относительно переговоров по Украине: СМИ рассказали подробности

российский диктатор владимир путин проверяет, готовы ли США к переговорам о прекращении войны россии в Украине, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

По словам двух людей, приближенных к Кремлю, путин навязал США косвенные каналы, чтобы сигнализировать о том, что он открыт для обсуждения, включая потенциально будущие договоренности о безопасности Украины.

Официальные лица США говорят, что "не видят никаких признаков того, что российский президент серьезно настроен искать способ прекратить боевые действия, которые зашли в смертельный тупик, поскольку война переходит на третий год".

Издание отмечает, что намеки на открытость россии к переговорам - даже если они неискренние - могут помочь посеять раскол среди союзников Украины, изолируя Киев и подрывая усилия президента Владимира Зеленского заручиться поддержкой своей собственной формулы мира, которая предусматривает полный выход россии.

Люди, близкие к Кремлю, которые попросили не называть их для обсуждения вопросов, которые не являются публичными, сказали, что сигналы были переданы высокопоставленным чиновникам США в прошлом месяце через посредника, которого они отказались назвать. путин, по их словам, может быть готов рассмотреть возможность отказаться от настаивания на нейтральном статусе Украины и даже окончательно отказаться от оппозиции возможному членству в НАТО - угроза которого была центральным российским оправданием для вторжения.

Но это обойдется ценой, которую Киев категорически отверг - признание контроля Кремля над территорией, которую он оккупировал в последние годы, которая сейчас составляет примерно 18% территории Украины, включая земли, захваченные после начала его вторжения два года назад.

"Президент путин неоднократно заявлял, что россия была, есть и будет в дальнейшем открыта для переговоров по Украине", - сказал пресс-секретарь кремля дмитрий песков в ответ на вопрос Bloomberg News. "Мы полны решимости достичь наших целей. И предпочли бы завершить это дипломатическим путем. Если нет, военная операция будет продолжена, пока мы не достигнем своих целей".

"Мы не знаем об описанных изменениях в позиции россии", - заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Адриенн Уотсон. "Украина будет решать, вести ли, когда и как вести переговоры с россией".

Кроме того издание приводит слова бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома Фионы Хилл: "Им выгодно, чтобы все думали, что существует обратный канал, и он настолько тайный, что никто не может это понять, потому что это чертовски пугает украинцев".

"россияне хотят, чтобы мы создали представление о том, что канал есть и что все зависит от США, чтобы никто или ничто другое не играло роли", - добавила она. "Это классическая российская пьеса".

Мысль о том, что существует секретный обратный канал, также распространялась в европейских столицах, хотя официальные лица отрицают, что что-то об этом знают.