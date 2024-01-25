путін посилає сигнал США щодо переговорів по Україні: ЗМІ розповіли подробиці

російський диктатор володимир путін перевіряє, чи готові США до переговорів щодо припинення війни росії в Україні, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

За словами двох людей, наближених до Кремля, путін нав’язав США непрямі канали, щоб сигналізувати про те, що він відкритий для обговорення, включно з потенційно майбутніми домовленостями про безпеку України.

Офіційні особи США кажуть, що "не бачать жодних ознак того, що російський президент серйозно налаштований шукати спосіб припинити бойові дії, які зайшли у смертельний глухий кут, оскільки війна переходить на третій рік".

Видання зазначає, що натяки на відкритість росії до переговорів – навіть якщо вони нещирі – можуть допомогти посіяти розкол серед союзників України, ізолюючи Київ і підриваючи зусилля президента Володимира Зеленського заручитися підтримкою своєї власної формули миру, яка передбачає повний вихід росії.

Люди, близькі до Кремля, які попросили не називати їх для обговорення питань, які не є публічними, сказали, що сигнали були передані високопосадовцям США минулого місяця через посередника, якого вони відмовилися назвати. путін, за їхніми словами, може бути готовий розглянути можливість відмовитися від наполягання на нейтральному статусі України і навіть остаточно відмовитися від опозиції можливому членству в НАТО – загроза якого була центральним російським виправданням для вторгнення.

Але це обійдеться ціною, яку Київ категорично відкинув – визнання контролю Кремля над територією, яку він окупував останніми роками, яка зараз становить приблизно 18% території України, включаючи землі, захоплені після початку його вторгнення два роки тому.

"Президент путін неодноразово заявляв, що росія була, є і буде надалі відкрита для переговорів щодо України", — сказав прес-секретар кремля дмитро пєсков у відповідь на запитання Bloomberg News. "Ми сповнені рішучості досягти наших цілей. І волів би завершити це дипломатичним шляхом. Якщо ні, військова операція буде продовжена, доки ми не досягнемо своїх цілей".

"Ми не знаємо про описані зміни в позиції росії", – заявила речниця Ради національної безпеки США Адрієнн Вотсон. "Україна вирішуватиме, чи, коли і як вести переговори з росією".

Крім того видання наводить слова колишнього високопосадовця Білого дому Фіони Хілл: "Їм вигідно, щоб усі думали, що існує зворотний канал, і він настільки таємний, що ніхто не може це зрозуміти, тому що це до біса лякає українців".

"росіяни хочуть, щоб ми створили уявлення про те, що канал є і що все залежить від США, щоб ніхто чи ніщо інше не відігравало ролі", — додала вона. "Це класична російська п’єса".

Думка про те, що існує секретний зворотний канал, також поширювалася в європейських столицях, хоча офіційні особи заперечують, що щось про це знають.