Байден и Сунак обсудили насущную необходимость финансирования Украины

Премьер Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден обсудили насущную необходимость поддержки Украины и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом на брифинге заявил координатор Совета национальной безопасности и обороны Белого дома Джон Кирби, передает УНН.

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Лидеры говорили о насущной потребности в дополнительном финансировании и поддержке Украины в войне с Россией отметил Кирби.

Он добавил, что Байден и Сунак обсудили также ситуацию в Красном море, в частности необходимость продолжения международного многостороннего подхода к подрыву потенциала йеменских хуситов.

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