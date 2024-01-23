Байден і Сунак обговорили нагальну потребу фінансування України
Київ • УНН
Президент США Джо Байден та Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наголосили на нагальній потребі у подальшому фінансуванні та підтримці України у її конфлікті з Росією. Вони також обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема в регіоні Червоного моря.
Прем’єр Великої Британії Ріші Сунак та президент США Джо Байден обговорили нагальну потребу підтримки України та ситуацію на Близькому Сході. Про це на брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки та оборони Білого дому Джон Кірбі, передає УНН.
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Лідери говорили про нагальну потребу в додатковому фінансуванні та підтримці України у війні з Росією
Він додав, що Байден та Сунак обговорили також ситуацію в Червоному морі, зокрема необхідність продовження міжнародного багатостороннього підходу до підриву потенціалу єменських хуситів.
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