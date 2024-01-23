Байден і Сунак обговорили нагальну потребу фінансування України

Прем’єр Великої Британії Ріші Сунак та президент США Джо Байден обговорили нагальну потребу підтримки України та ситуацію на Близькому Сході. Про це на брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки та оборони Білого дому Джон Кірбі, передає УНН.

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Лідери говорили про нагальну потребу в додатковому фінансуванні та підтримці України у війні з Росією зазначив Кірбі.

Він додав, що Байден та Сунак обговорили також ситуацію в Червоному морі, зокрема необхідність продовження міжнародного багатостороннього підходу до підриву потенціалу єменських хуситів.

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