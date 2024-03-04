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У спробах позбутись партизан росіяни перекидають силовиків з москви до окупованого Криму - "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 29428 перегляди

Окупаційна влада Криму направляє більше силових структур з москви для посилення боротьби з українськими партизанськими угрупованнями після того, як російські солдати зникли безвісти.

У спробах позбутись партизан росіяни перекидають силовиків з москви до окупованого Криму - "АТЕШ"

Окупаційна влада Криму посилює боротьбу планує посилити боротьбу з партизанами, тож в Джанкой активно перекидають силовиків з москви. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що після зникнення кількох російських військових у місті посилили контррозвідувальний режим. Діє багато підрозділів військової поліції.

Джерела руху в російських спецслужбах повідомляють про прибуття до Джанкой оперативних груп фсб із москви. Пріоритет їхньої діяльності - підпілля

- заявили в "АТЕШ".

Доповнення

Окрім того, партизани фіксують  у Джанкої помічено техніку із позначенням угруповання військ "Дніпро" (білий трикутник). На залізничну станцію міста доставляють вантажні військові автомобілі.

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Також в "АТЕШ" встановили, що приблизно раз на тиждень на вокзал Джанкоя прибуває нова партія мобілізованих та відряджених до Криму військових. Більшість із них розміщують біля військового аеродрому

Нагадаємо

російські військові почали використовувати цивільні аеропорти в сочі для розміщення там бойової авіації. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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