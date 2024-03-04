У спробах позбутись партизан росіяни перекидають силовиків з москви до окупованого Криму - "АТЕШ"
Київ • УНН
Окупаційна влада Криму направляє більше силових структур з москви для посилення боротьби з українськими партизанськими угрупованнями після того, як російські солдати зникли безвісти.
Окупаційна влада Криму посилює боротьбу планує посилити боротьбу з партизанами, тож в Джанкой активно перекидають силовиків з москви. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.
Деталі
Зазначається, що після зникнення кількох російських військових у місті посилили контррозвідувальний режим. Діє багато підрозділів військової поліції.
Джерела руху в російських спецслужбах повідомляють про прибуття до Джанкой оперативних груп фсб із москви. Пріоритет їхньої діяльності - підпілля
Доповнення
Окрім того, партизани фіксують у Джанкої помічено техніку із позначенням угруповання військ "Дніпро" (білий трикутник). На залізничну станцію міста доставляють вантажні військові автомобілі.
Внаслідок ракетної атаки 1 березня в Криму пошкоджено авіабазу окупантів "Гвардійське" - розЗМІ04.03.24, 12:04 • 22768 переглядiв
Також в "АТЕШ" встановили, що приблизно раз на тиждень на вокзал Джанкоя прибуває нова партія мобілізованих та відряджених до Криму військових. Більшість із них розміщують біля військового аеродрому
Нагадаємо
російські військові почали використовувати цивільні аеропорти в сочі для розміщення там бойової авіації.