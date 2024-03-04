Внаслідок ракетної атаки 1 березня в Криму пошкоджено авіабазу окупантів "Гвардійське" - розЗМІ
Київ • УНН
Троє російських військовослужбовців були поранені в результаті ймовірного ракетного обстрілу авіабази в окупованому Криму 1 березня.
У росії заявили, що в результаті нібито ракетної атаки на авіабазу в окупованому Криму поранено "Гвардійське" трьох військових рф. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал ASTRA.
Деталі
Зазначається, що обстріл стався 1 березня, близько 16 години. Обидві ракети вибухнули. Також повідомляється, що пошкоджень зазнала рульова доріжка аеродрому.
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Окрім того, було поранено декількох окупантів.
Доповнення
Як пише "Радіо Свобода", на аеродромі "Гвардійське" базується 37-й змішаний авіаційний полк ВПС РФ у складі двох ескадрилій Су-24М та Су-25СМ - по 12 машин.
Нагадаємо
Минулого тижня, 1 березня, УНН повідомляв, що в окупованому Криму пролунали вибухи. Тоді в місцеві заявили, що в результаті прильоту у селищі Гвардійське зникло світло.