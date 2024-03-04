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В результате ракетной атаки 1 марта в Крыму повреждена авиабаза оккупантов "Гвардейское" - росСМИ

В результате ракетной атаки 1 марта в Крыму повреждена авиабаза оккупантов "Гвардейское" - росСМИ

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 10:04  •  8122 просмотра

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Трое российских военнослужащих были ранены в результате вероятного ракетного обстрела авиабазы в оккупированном Крыму 1 марта.

В россии заявили, что в результате якобы ракетной атаки на авиабазу в оккупированном Крыму ранены "Гвардейское" трое военных рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал ASTRA. 

Детали

Отмечается, что обстрел произошел 1 марта, около 16 часов. Обе ракеты взорвались. Также сообщается, что повреждений получила рулевая дорожка аэродрома.

Ночные взрывы в Крыму: в Феодосии уничтожен нефтепровод оккупантов - АТЕШ3 марта 2024, 10:29 • 26713 просмотров

Кроме того, были ранены несколько оккупантов.

Дополнение

Как пишет "Радио Свобода", на аэродроме "Гвардейское" базируется 37-й смешанный авиационный полк ВВС РФ в составе двух эскадрилий Су-24М и Су-25СМ - по 12 машин.

Напомним

На прошлой неделе, 1 марта, УНН сообщал, что в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Тогда в местные заявили, что в результате прилета в поселке Гвардейское пропал свет. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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