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В попытках избавиться от партизан россияне перебрасывают силовиков из москвы в оккупированный Крым - "АТЕШ"

В попытках избавиться от партизан россияне перебрасывают силовиков из москвы в оккупированный Крым - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 20:47  •  5220 просмотра

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Оккупационные власти Крыма направляют больше силовых структур из москвы для усиления борьбы с украинскими партизанскими группировками после того, как российские солдаты пропали без вести.

Оккупационная власть Крыма усиливает борьбу планирует усилить борьбу с партизанами, поэтому в Джанкой активно перебрасывают силовиков из москвы. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали 

Отмечается, что после исчезновения нескольких российских военных в городе усилили контрразведывательный режим. Действует много подразделений военной полиции.

Источники движения в российских спецслужбах сообщают о прибытии в Джанкой оперативных групп фсб из москвы. Приоритет их деятельности - подполье

- заявили в "АТЕШ".

Дополнение

Кроме того, партизаны фиксируют  в Джанкое замечена техника с обозначением группировки войск "Днепр" (белый треугольник). На железнодорожную станцию города доставляют грузовые военные автомобили.

В результате ракетной атаки 1 марта в Крыму повреждена авиабаза оккупантов "Гвардейское" - росСМИ4 марта 2024, 10:04 • 20313 просмотров

Также в "АТЕШ" установили, что примерно раз в неделю на вокзал Джанкоя прибывает новая партия мобилизованных и командированных в Крым военных. Большинство из них размещают возле военного аэродрома

Напомним

российские военные начали использовать гражданские аэропорты в сочи для размещения там боевой авиации. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
dneprДнепр
ateshАтеш
krymКрым
dzhankoiДжанкой
У спробах позбутись партизан росіяни перекидають силовиків з москви до окупованого Криму - "АТЕШ"
In attempts to get rid of guerrillas, russians transfer security forces from moscow to occupied Crimea - "ATESH"
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