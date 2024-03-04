В попытках избавиться от партизан россияне перебрасывают силовиков из москвы в оккупированный Крым - "АТЕШ"

Оккупационная власть Крыма усиливает борьбу планирует усилить борьбу с партизанами, поэтому в Джанкой активно перебрасывают силовиков из москвы. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что после исчезновения нескольких российских военных в городе усилили контрразведывательный режим. Действует много подразделений военной полиции.

Источники движения в российских спецслужбах сообщают о прибытии в Джанкой оперативных групп фсб из москвы. Приоритет их деятельности - подполье - заявили в "АТЕШ".

Дополнение

Кроме того, партизаны фиксируют в Джанкое замечена техника с обозначением группировки войск "Днепр" (белый треугольник). На железнодорожную станцию города доставляют грузовые военные автомобили.

В результате ракетной атаки 1 марта в Крыму повреждена авиабаза оккупантов "Гвардейское" - росСМИ

Также в "АТЕШ" установили, что примерно раз в неделю на вокзал Джанкоя прибывает новая партия мобилизованных и командированных в Крым военных. Большинство из них размещают возле военного аэродрома

Напомним

российские военные начали использовать гражданские аэропорты в сочи для размещения там боевой авиации.