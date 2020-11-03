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У ситуації з "Мотор Січ" і турецькими інвесторами мова йде про можливу політичну корупцію - експерт

У ситуації з "Мотор Січ" і турецькими інвесторами мова йде про можливу політичну корупцію - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Ситуація, яка виникла навколо ПАТ "Мотор Січ" і ускладнилась втручанням уряду та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, повинна була б вирішуватись виключно на рівні керівників та інвесторів підприємства. А після пропозиції турецькій стороні акцій "Мотор Січ", мова почала йти вже про можливу політичну корупцію на найвищому рівні, розповів УНН політолог Павло Рудяков.

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"На жаль, ситуація з "Мотор Січ" є токсичною. Але ж уряд туди не один раз заліз, як і профільне міністерство, і вони сидять вже у цій ситуації. Вони фактично є співучасниками ситуації. А теоретично нею мали б займатися керівництва підприємств і потенційні власники або інвестори - як хочете їх називайте. Це за теоретичними моделями капіталістичної економіки", - зазначив він.

За словами Рудякова, пропозиція віце-прем’єр-міністром Олегом Уруським акцій "Мотор Січ" турецьким інвесторам свідчить про можливу корупційну складову на найвищому політичному рівні.

"Те, що зараз пропонують туркам - я думаю, абсолютно корупційний варіант, або мова йде про політичну корупцію на найвищому рівні нашому, або мова йде про найпростішу і найбруднішу корупцію, економічно-майнову, або якийсь міксований варіант: "трохи того, трохи того", але це – абсолютно корупційний варіант. Бо сама ідея, сам проект надання Туреччині майданчика для виробництва безпілотних апаратів літальних – у самій ідеї багато запитань, надто багато", - зауважив експерт.

Політолог вважає, що у питанні "Мотор Січ" не лише уряд має свої інтереси й корупційну вигоду, але й сам турецький інвестор також має приховані мотиви.

"Перше і найпростіше питання, на яке жоден урядовець, принаймні я не бачив, щоб відповів – чому у турків, у яких територія країни не менша, ніж наша – чому вони хочуть виносити своє виробництво на нашу територію? Там одна із версій полягає у тому, що оцей турецький "Байрактар" (турецький БПЛА – ред.), про який іде мова, турецький тільки за назвою. Гайки вони купують в Австрії, інші запчастини в інших країнах, збирається у Туреччині. Раз ЄС рішуче виступає щодо Туреччини через дії, які Туреччина здійснює на Кавказі і в інших місцях, то турки побоюються, що їм перекриють поставки австрійських запчастин і інших компонентів для зборки", - підсумував експерт.

Нагадаємо, екс-віце-прем’єр-міністр Павло Розенко вважає, що саме дії українського уряду зробили ситуацію навколо ПАТ "Мотор Січ" токсичною та є свідченням повної некомпетентності як МЗС, так і всього Кабміну у питаннях зовнішньої політики та відносин з іноземними інвесторами.

Раніше УНН писав, що у вересні 2020 року китайські інвестори "Мотор Січ" звернулися до українського Міністерства юстиції з Notice of Investment Dispute — документом про намір звернутися у міжнародний арбітраж для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд доларів США у разі, якщо спірна ситуація не буде врегульована у процесі переговорів у рамках спеціальної комісії за участю всіх зацікавлених сторін.

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